Julio Zamora acompañó la 40° edición de la Maratón Ciudad de Tigre que contó con la participación de miles de personas

El Municipio, el Rotary Club y el Club Náutico Hacoaj llevaron adelante la tradicional competencia que recaudó fondos destinados a obras de bien público. El intendente asistió al desarrollo de la actividad y destacó la importancia de continuar fomentando el deporte como una práctica saludable.

Con la convocatoria de miles de atletas, se desarrolló la 40° edición de la Maratón Ciudad de Tigre organizada por el Municipio, el Rotary Club de Tigre centro y el Club Náutico Hacoaj. El intendente, Julio Zamora, acompañó el encuentro y destacó la labor que viene realizando el Gobierno local en materia deportiva. El primer lugar de los 10k masculino fue para Alan Niestroj, con un tiempo de 31’18”; mientras que en la categoría femenina se impuso Caren Fernández, con un parcial de 39’37”.

“Una fiesta como todos los años y una competencia que es icónica para nuestra comunidad, la cual tenemos que seguir apoyando y trabajando junto con estas instituciones materializando este evento. Una logística importante aplicada a este encuentro que permite que se desarrolle la fiesta con toda normalidad”, destacó el jefe comunal.

Y cerró: “Seguimos trabajando muy fuerte en materia de deporte y cultura, llevándole a los jóvenes la posibilidad de que se integren a la comunidad a través de estas dos expresiones. La pista de atletismo en el Municipio de Tigre significa un aliento a muchas personas que pueden encontrar en ese deporte un desarrollo personal”

La competencia – que recaudó fondos que serán destinados a obras de bien público- comenzó en horas de la mañana, cuando los atletas partieron desde la estación de trenes del centro de la ciudad. Se realizaron las modalidades 1K Kids, 6K Aeróbica Familiar y 10K Competitiva.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, indicó: “Estamos acompañando la 40° edición de la Maratón Ciudad Tigre, una actividad que es tradicional de nuestra ciudad, impulsada por Hacoaj, Rotary, y con todo el apoyo del Municipio de Tigre. Se desplegó un gran gran dispositivo de seguridad y también la presencia de muchas áreas del Gobierno local”.

Durante la jornada, el Municipio de Tigre desplegó un stand recreativo de la Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias, un puesto del Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición (IMASN) y el programa Reciclá con Ecopuntos distribuidos en el circuito.

“Como cada año fue un evento muy lindo y siempre van mejorando algunas cosas. Nos tocó un día hermoso, fue ideal para poder compartir con todos los vecinos. Estoy contento porque me llevo nuevamente el primer puesto”, expresó el ganador Alan Niestroj.

Por su parte, la ganadora de la rama femenina, Caren Fernández, señaló: “Es la primera vez que estoy en esta carrera. Me gustó mucho el circuito, es un poquito duro, pero lindo. Siempre es agradable compartir con familia, con amigos y con la gente”.

Cabe destacar que, además, se llevó adelante la carrera de 5K, donde los ganadores fueron Francois Picaud, en la rama masculina; y Carla Zambrano en la rama femenina.

La Maratón Ciudad de Tigre es uno de los eventos más emblemáticos del distrito y desde su primera edición en 1983, ya participaron más de 50.000 personas entre vecinos y visitantes. Así como con esta propuesta, el Municipio junto al Rotary Club y el Club Náutico Hacoaj llevan adelante otros proyectos solidarios con el propósito de mejorar la calidad de vida en la comunidad.