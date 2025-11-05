Seguridad: Nardini inauguró una nueva Posta Policial en el Barrio Pech de Tortuguitas

El intendente Leo Nardini encabezó esta tarde la inauguración de una nueva posta policial de protección ciudadana en el barrio Pech. El nuevo espacio, ubicado en la intersección de las calles Triunvirato y Juan Cruz Varela, refuerza el compromiso del municipio de Malvinas Argentinas con la seguridad, la prevención del delito y la agilidad en atención a las urgencias de los vecinos.

Esta base descentralizada fue construida en un predio cedido por el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA), en el marco de un convenio de cooperación firmado entre la comuna y el Consejo Directivo del gremio. El acto contó con la presencia del vicepresidente primero de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Luis Vivona; la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. M. Luján Salgado; y el secretario de Obras y Planificación Urbana, Roberto Caratozzolo.

La instalación de esta posta policial representa un avance concreto en la estrategia de protección ciudadana que lleva adelante la gestión, orientada a ampliar la seguridad en los barrios mediante una presencia policial más visible y accesible para el vecino. Además, esto permite mayor agilidad en la respuesta ante emergencias, disminuye el delito y fortalece el vínculo comunitario.

La base cuenta con efectivos, dos patrulleros y dos motos que funcionarán las 24 horas.

Previamente, el intendente Nardini formalizó junto al secretario general de SOMRA, Oscar Rojas, la firma del convenio en un encuentro compartido con las autoridades municipales y los miembros del Consejo Directivo del gremio. El predio, sede zonal sindical donde se desarrollan diferentes actividades gratuitas para afiliados y vecinos, será también espacio de futuras acciones conjuntas entre el municipio y el sindicato, aseguraron Nardini y Rojas.

El sindicato cuenta hoy con 75.000 afiliados en la provincia de Buenos Aires. El predio está preparado para la recreación, el deporte y la formación de sus afiliados, pero permanece abierto a toda la comunidad. Nardini destacó el valor del trabajo del sindicato en este espacio, tanto para sus afiliados como para los vecinos del barrio y la región: “Más allá del esparcimiento y la recreación, que le da la posibilidad a un montón de vecinos de los alrededores, de Tortuguitas y también de distritos vecinos como José C. Paz, que vienen a hacer actividades y disciplinas deportivas que contienen, que forman, que generan vida saludable, que dan oportunidades, que integran. Todo eso habla de un trabajo de gestión que está haciendo SOMRA, no solamente inversión de los afiliados, que vuelve para sus mismas familias, también le da la posibilidad de acceder a mucha gente más de manera solidaria” y agregó: “Estamos muy contentos de poder materializar un trabajo de gestión que venimos trabajando hace tiempo y la nueva posta de seguridad complementa ese esfuerzo, brindando protección tanto al predio como al barrio lindero”.

Rojas, por su parte, celebró la importancia de este trabajo conjunto y expresó: “Estamos muy contentos. Somos un gremio chico, todo nos cuesta mucho trabajo y el municipio nos abrió muchas puertas. Seguimos trabajando en conjunto; este es el puntapié inicial para muchas cosas, para seguir adelante”. Y agregó: “El camping está abierto para toda la comunidad, a todos los chicos del barrio”.

La jornada reafirmó el valor de la articulación entre la gestión municipal y las organizaciones sindicales para construir espacios seguros que integren y aporten valor a la identidad de la comunidad malvinense.