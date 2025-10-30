Soledad Martínez: “Si no evaluamos, es imposible saber qué pasa con la alfabetización en Argentina”

La vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, compartió el segundo episodio de “¡Presente!”, el podcast que invita a pensar el futuro de la educación junto a especialistas, docentes y referentes del sector. El nuevo capítulo ya está disponible en Spotify y YouTube.

En esta oportunidad, la jefa comunal conversó con Florencia Salvarezza, directora del Instituto de Neurociencia y Educación (INECO), sobre uno de los temas centrales del sistema educativo: la alfabetización.

A lo largo del episodio, Martínez reflexionó sobre la influencia de las decisiones políticas en los procesos de alfabetización, la importancia de evaluar desde los primeros grados y de revalorizar la educación inicial.

“En Argentina estamos mal en alfabetización. En este último tiempo, estamos viendo en datos concretos que muchos chicos de primer a cuarto grado tienen dificultades para leer y escribir, y no comprenden lo que leen en la edad que deberían. Tenemos que romper esa barrera de muchos años de no evaluar. Si no evaluamos es imposible entender qué pasa”, destacó Martínez.

Y agregó: “Yo insisto siempre que los intendentes podemos hacer mucho más por la educación de nuestras ciudades, para que los chicos aprendan a leer y escribir, podemos estar cerca de las comunidades educativas. Acá en Vicente López intentamos hacerlo”.

Durante la conversación, también hubo lugar para hablar sobre la neurociencia, las diversas teorías y métodos de enseñanza, y sobre la necesidad de recuperar la enseñanza explícita de las letras y sus sonidos, la caligrafía y el rol del docente que enseña.

En ese sentido, Salvarezza, que además es lingüista y especialista en comprensión lectora, explicó: “Argentina pasó de ser el segundo país en lectura al anteúltimo lugar. Nos quedamos con modelos que no enseñan, abandonamos la caligrafía, se dejó de enseñar las letras y sus sonidos porque se piensa que los niños lo van a aprender solos. Y eso es la base de todo: si enseñas las letras en primer grado, en seis meses todos los chicos leen”.

Los episodios se estrenan todos los miércoles, y las próximas conversaciones contarán con invitados destacados como Sergio Siciliano, legislador porteño y Magíster en Política y Administración de la Educación, y Fernanda Montes de Oca, especialista de proyectos estratégicos por la educación y quien forma parte del equipo de Google for Education.

De esta manera, con el podcast “¡Presente!”, Soledad Martínez continúa impulsando un espacio de diálogo para aportar ideas para la enseñanza y abordar temas clave como la incorporación de tecnología en las aulas y los desafíos que enfrenta la escuela argentina.