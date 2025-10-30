En el Puerto de Frutos, Julio Zamora supervisó la construcción de un mirador peatonal

El intendente de Tigre recorrió la obra que se lleva adelante sobre el río Luján e incluye la creación de un nuevo espacio público con una vista privilegiada del entorno natural. Además, dialogó con comerciantes de la zona.

En el Puerto de Frutos, el intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó los avances de la construcción de un mirador peatonal. La obra se realiza sobre el río Luján en el punto donde desemboca la calle Las Casuarinas. El proyecto busca generar un nuevo espacio público que permita a vecinos, vecinas y visitantes disfrutar de una vista privilegiada del entorno natural del distrito.

“El turismo es una de las herramientas económicas más importantes para el desarrollo de nuestra comunidad. Esta obra va a ser muy atractiva para los kilómetros de turistas que vienen a visitarnos. Se trata del mirador del puerto con un total de 100 metros lineales de acceso al río, para poder contemplar la riqueza de nuestro Delta. Vamos a seguir trabajando para que este Puerto de Frutos siga siendo el principal punto de atracción turístico del Municipio”, expresó Zamora.

La estructura se conforma como una única pieza, compuesta por una viga sobre el tablestacado, sobre la cual se ejecuta la losa y los bancos longitudinales de hormigón, integrados en un mismo conjunto estructural.

Hasta el momento se concretaron 45 metros de viga con tabiques de hormigón que servirán de base para los bancos, mientras se avanza con la preparación de los 35 metros restantes para su posterior hormigonado y finalización de la estructura completa del mirador.