Vuelve el “Salón Náutico Argentino” a San Fernando

Con más de 200 embarcaciones, stands de importantes marcas y atracciones para toda la familia, el Municipio de San Fernando y CACEL (Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas) organizan en conjunto la 24a. edición de la exposición en el Parque Náutico (Almirante Martin y el río) los días viernes 7, sábado 8, domingo 9, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre. Preventa de entradas y mayor información en www.salonnauticoargentino.com.ar

En esta muestra, la más importante del país en su tipo, tendrá más de 200 embarcaciones en exhibición, tecnología para la navegación, stands de importantes marcas, charlas, espectáculos, foodtrucks y más actividades junto al río.

