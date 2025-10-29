“Es momento de debatir Boleta Unica y Ficha Limpia para 2027”

Escribe: Senadora Nerina Neumann (Legisladora bonaerense de la UCR – Cambio Federal)

Ahora es el momento de discutir con tiempo las reformas que necesita nuestro sistema electoral para el 2027, o sea la Boleta Unica de Papel y a la Ley de Ficha Limpia, dos iniciativas que fueron presentadas por nuestro bloque en el Senado provincial durante el 2024

Durante el año pasado fue imposible generar consensos. El gobernador mantuvo en suspenso el calendario electoral hasta último momento, y tratar modificaciones en medio del proceso hubiera restado transparencia y previsibilidad. Pero ahora, con las elecciones terminadas, tenemos la oportunidad de hacerlo bien, con diálogo y tiempo.

Además que, junto al senador Marcelo Daletto y el bloque UCR – Cambio Federal, en conjunto con el senador Alex Campbell, presentamos proyectos para implementar la Boleta Única de Papel. También las senadoras Lorena Mandagarán y Florencia Arietto presentaron iniciativas para implementar la Ficha Limpia en la provincia de Buenos Aires, que no llegaron siquiera a ser tratados en comisión porque el oficialismo tiene mayoría y bloqueó el debate.

Esperamos que en el 2026 podamos avanzar.

La Boleta Unica y la Ficha Limpia son herramientas que mejoran la transparencia y fortalecen la confianza ciudadana. No son banderas partidarias, son pasos necesarios para modernizar nuestra democracia.

Durante las elecciones de este año miles de bonaerenses votaron con Boleta Unica de Papel en los comicios nacionales, y la experiencia fue altamente positiva: elecciones más ágiles, ordenadas y transparentes.

La Boleta Unica ganó. No hablamos de un triunfo partidario, sino del triunfo de un sistema que le devuelve protagonismo al votante, que simplifica el proceso y que garantiza igualdad de condiciones para todos los espacios políticos.