Julio Zamora supervisó el avance del “Plan de Veredas Vecinales” en Benavidez

El jefe comunal de Tigre monitoreó el desarrollo de la obra que comprende 800 metros cuadrados sobre las calles San Luis y Bartolomé Mitre. Las labores realizadas con fondos locales buscan brindar mayor seguridad a los peatones.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, inspeccionó el progreso del Plan de Veredas Vecinales en la localidad de Benavídez, con el objetivo de mejorar la circulación de los peatones. Estos trabajos urbanísticos se realizan con fondos locales y contribuyen a la seguridad de la comunidad.

“Estamos en las inmediaciones de la Escuela Secundaria N°4 y el Jardín de Infantes N°903 realizando 800 metros de veredas. Estas labores vienen para seguir mejorando la calidad de todos los establecimientos educativos de Tigre”, destacó el jefe comunal.

La obra consta de un total de 800 metros cuadrados y se lleva adelante sobre las calles San Luis y Bartolomé Mitre de la localidad de Benavídez.

Durante la recorrida, además, el jefe comunal dialogó con los vecinos y comerciantes de la zona sobre las necesidades del barrio y las problemáticas económicas actuales.