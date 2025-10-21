Vicente López fomenta el bienestar animal con nuevas jornadas de Zoonosis

El municipio, a través de su Dirección de Zoonosis, continúa impulsando acciones para promover la salud de los animales de compañía en todos los barrios del distrito. Durante el mes de octubre se realizarán nuevas jornadas gratuitas de castración, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos.

La primera jornada se realizará el jueves 23 de octubre, de 9 a 13 horas, en la Plaza Domingo F. Sarmiento, ubicada en Lope de Vega y Mendoza, Carapachay. La semana próxima, el jueves 30 de octubre, en el mismo horario se desarrollará una nueva actividad en la Plaza La Paz, situada en Cornelio Saavedra 1901, Florida Oeste.

En ambas fechas la atención será por orden de llegada, sin turno previo, y se suspenderán en caso de lluvia. Los perros deberán concurrir con collar, correa y bozal, mientras que los gatos deberán estar en transportadora.

De esta manera, el municipio continúa trabajando con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a la salud animal, fomentar la tenencia responsable y prevenir enfermedades zoonóticas que pueden afectar tanto a los animales como a las personas.

Vicente López cuenta además con un Centro de Zoonosis ubicado en Capitán Justo G. de Bermúdez 3484, Olivos, donde se brindan servicios gratuitos de castración, vacunación antirrábica, desparasitación, ecografías, atención médica veterinaria y adopción responsable. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 16 horas y sábados de 8 a 12 horas.

Los vecinos pueden solicitar turnos a través de VICENTE, el asistente virtual del municipio, escribiendo por WhatsApp al 11 2287 3894 o ingresando a www.vicentelopez.gov.ar/bienestar-animal.