El Municipio llevó adelante un operativo de control de lunares en el centro de la ciudad

La jornada ejecutada por los profesionales de salud local y del equipo La Roche-Posay, se realizó en el playón de la estación de trenes. La actividad tuvo como objetivo prevenir el cáncer de piel y concientizar a la población sobre la enfermedad y la importancia de las consultas médicas periódicas.

En el playón de la estación de trenes de Tigre centro, el Municipio y el equipo de profesionales de La Roche-Posay realizaron un operativo conjunto de control de lunares destinado a toda la comunidad.

La jornada estuvo encabezada por personal de la salud, quienes chequearon los lunares de los vecinos y vecinas y brindaron el diagnóstico correspondiente. A su vez, realizaron charlas y entrega de folletos con el objetivo de concientizar sobre el cáncer de piel y la importancia de mantener consultas médicas periódicas para prevenir enfermedades.

La Roche-Posay desarrolla cada año de forma gratuita y a lo largo de todo el país una campaña de concientización para promover el control temprano de lunares y así evitar futuros problemas de piel.

Para más información, los vecinos pueden comunicarse con el área de Salud a través de sus redes sociales, Facebook: Salud Tigre, Twitter e Instagram: @salud_tigre.