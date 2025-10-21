Julio Zamora recorrió obras de gas en Benavídez

“Este es un elemento esencial para los vecinos”. Lo destacó el jefe comunal en su recorrida por los trabajos, que comprenden 1000 metros de red para el beneficio de más de 30 familias y comerciantes. Estas labores se realizan sobre las calle 7, Calle 6, Chile y Ruta 9.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó la obra de gasificación, que se realiza con fondos del Municipio en el barrio Ojo de Agua, en Benavídez. El proyecto, que consta de 2 etapas, beneficiará a más de 30 familias y comerciantes de la zona.

“El gas natural es un elemento esencial para la vida cotidiana de los vecinos, dejar atrás la garrafa es uno de los objetivos que nos planteamos desde el Municipio de Tigre. Estamos recorriendo un total de 1000 metros de obras que se están realizando entre las calles 6 y 7, la arteria Chile y la Ruta 9”, expresó el jefe comunal.

Esta obra tiene como objetivo poder suministrar un servicio tan esencial como el gas a más familias de Tigre.

Para más información, comunicarse con la delegación correspondiente ingresando al siguiente link: CLICK AQUÍ.