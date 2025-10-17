Los talleres de arte de Boulogne abrirán sus puertas al público 

Una nueva edición de “Ruta del Arte” se realizará este sábado, de 13 a 19h, y permitirá ver, hacer y comprar obras realizadas por los artistas locales.

Tras el paso de Ruta de Arte por Beccar, San Isidro (Alto y Bajo), Martínez y Villa Adelina, este sábado será el turno de la edición Boulogne, que esperará al visitante con diez talleres abiertos de par en par y con los propios artistas dispuestos al diálogo para compartir con la visita sus procesos creativos, exhibir, vender y hacer obra en vivo. En algunos casos, habrá actividades participativas en distintas disciplinas, tanto individuales como colectivas, para vivenciar el arte en primera persona. Será abierto a toda la comunidad y para toda la familia. No se suspende por lluvia.

“Es un formato que está recorriendo todas las localidades del municipio, con los artistas de cada lugar recibiendo con entusiasmo, con obra exhibida y en proceso, y con la comunidad que disfruta de un paseo de sábado muy distinto a cualquier otro”, comentó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.

Pinturas, dibujos, esculturas, macetas en bonsái y cerámica en gres, papeles intervenidos, mosaico, vitreaux, manga e historieta, dibujo con tintas naturales, grabado, alfarería y mucho más podrá verse en esta edición que tendrá talleres distribuidos de una punta a la otra de Boulogne, y que también incluirá una parada en el Museo del Juguete (General Lamadrid 197).

El recorrido se puede realizar de forma individual, en familia o con amigos, en auto o bici, eligiendo su propio circuito, o inscribiéndose previamente en forma gratuita para el recorrido de la combi que tendrá cupos limitados, y saldrá a las 13h de Av. Márquez y Centenario, San Isidro, adonde regresará a las 19h. Un paseo por todos los talleres y también por algunos murales como los que realizó la ONG local Starte en las inmediaciones de la estación de Boulogne, entre otros.

El punto final del circuito en combi será Minka: La Casa de Japón (Cap. Juan de San Martín 1596). Se trata de una casa privada japonesa cuyos dueños trajeron desarmada desde ese país para luego armarla en Boulogne, y donde a partir de las 17.30h se podrá ver una exhibición de artesanía japonesa posterior al periodo Meiji, desde cerámica, vidrio y laca hasta madera y bambú.

Para conocer el mapa con la ubicación de los talleres, las propuestas y acceder al link de inscripción para la combi: https://www.sanisidro.gob.ar/sites/default/files/img/ruta_de_arte._boulogne.pdf

Agenda de actividades del fin de semana:

Sábado 18 de octubre

11 a 18h: Feria de emprendedores y artesanos “Regalale a Mamá” en Villa Adelina (Parque Público del Golf) y Martínez (plaza 9 de julio)

15 a 16h: Museo Beccar Varela / Quinta Los Ombúes – Recreaciones Históricas: Tertulias.

15h: Arte en vinilos – Plaza San Martín Coronel Bogado e Independencia Boulogne Se suspende por lluvia

15:30 a 19h: Folklore al aire libre – Plaza Castiglia Jacinto Diaz y Garibaldi San Isidro En caso de lluvia se reprograma para el 25/10

16h: Movimiento, danza y juegos corporales por Chicos a Bailar – Barrio Vareadores Murature y Udaondo Beccar Se suspende por lluvia

Domingo 19 de octubre

15:30 a 19:30h: Rockeando al aire libre- Plaza Belgrano Céspedes y Deán Funes Villa Adelina Se suspende por lluvia

19:30 a 22:30h: Milongueando al aire libre- Plaza 9 de Julio Monseñor Larumbe y Necochea Martínez.