Día de la Madre: aprovechá descuentos especiales de la tarjeta Soy Tigre

Vecinos y vecinas podrán aprovechar beneficios exclusivos en comercios del distrito, con promociones diseñadas especialmente para homenajear a mamá. Quienes aún no cuentan con la tarjeta pueden gestionarla de forma gratuita desde la APP Tigre Municipio, disponible en PlayStore y AppStore.

En el marco del Mes de la Madre, el Municipio de Tigre impulsa nuevas promociones a través de la tarjeta Soy Tigre, que ofrece descuentos de hasta el 30% y beneficios adicionales en rubros como indumentaria, hogar, gastronomía, belleza y más. La propuesta busca acompañar a las familias del distrito y fomentar el consumo local mediante acuerdos con comercios adheridos.

Entre las promociones destacadas se encuentran:

Agua Dulce (indumentaria femenina): jueves a sábados, 25% de descuento en efectivo o transferencia. Av. Cazón 1227, Tigre centro.

Confort Santa María (hogar): con la compra de un juego de sommier, un juego de sábanas y una almohada de regalo. Además 5% de descuento con todos los medios de pago en ventiladores, armado de regalo y toalla de mano de regalo y 5% de descuento en toallas, toallones, juegos de sábanas y cortinas. Av. Santa María 2762, Rincón de Milberg.

Malevo Asador (gastronomía): sábado 18 (noche) y domingo 19 (mediodía), una madre por mesa sin cargo, con show en vivo. Solo con reserva. Av. Agustín García 10078, Benavídez.

Battilana Vila Terra (óptica): 2×1 en anteojos de sol seleccionados y 15% de descuento en efectivo o transferencia. Boulevard de todos los Santos 100, Dique Luján.

La Rupia (indumentaria y accesorios): del 16 al 18 de octubre, 20% de descuento en efectivo. Av. Cazón 1468, Tigre centro.

La Ochava (flores artificiales): 10% de descuento en toda la tienda (en compras superiores a $30.000). Local 189 y 190, Puerto de Frutos, Tigre centro.

Golden Astra (peluquería): 25% de descuento en efectivo en corte, color, modelado, nutrición y brushing. Chateau Portal 80, Nordelta, Rincón de Milberg.

Nardin (almacén de cueros): del 9 al 19 de octubre, con la compra de una cartera de cuero, un porta cosmético de regalo (en compras superiores a $89.900). Av. Cazón 1484, Tigre centro.

Además, la tarjeta Soy Tigre mantiene durante todo el año beneficios en rubros como turismo, gastronomía, indumentaria, hogar y deco, productos regionales, entre otros.

Para tramitar la tarjeta –que ya cumple 11 años de vigencia–, los vecinos pueden hacerlo a través de la APP Tigre Municipio en PlayStore o AppStore. Para más información o consultas, pueden comunicarse con el equipo de Tarjeta Soy Tigre en redes sociales, Facebook e Instagram: @tarjetasoytigre.