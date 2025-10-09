Vicente López amplía su Anillo Digital para monitorear todos los accesos al distrito

El municipio continúa invirtiendo en tecnología para fortalecer su plan integral de seguridad. La intendenta Soledad Martínez presentó una nueva etapa de ampliación del Anillo Digital, el sistema automatizado que controla los accesos de vehículos al distrito.

Con esta incorporación, la red sumará lectoras de patentes para alcanzar un total de 200 dispositivos distribuidos en puntos estratégicos de Vicente López. La expansión permitirá que todo el perímetro del partido, incluidos los límites con San Martín y San Isidro, esté videovigilado, para poder detectar vehículos involucrados en hechos de inseguridad.

La intendenta destacó esta expansión desde ESCUDO, la nueva central de seguridad donde ya están funcionando los dispositivos instalados: “En Vicente López seguimos incorporando tecnología para mejorar la seguridad de los que viven acá, pero también de todas esas personas y vehículos que circulan por el distrito. Estamos ampliando el Anillo Digital, que cuenta con cámaras con lectoras de patentes y distintos tipos de tecnología para detectar rápidamente cualquier vehículo o moto involucrado en un hecho de inseguridad, y desde este mismo lugar despachar las patrullas para intervenir en la medida que sea necesaria”.

El Anillo Digital permite controlar en tiempo real los accesos al municipio y detectar vehículos con pedido de secuestro o que estén involucrados en hechos delictivos de forma automática. Solo en lo que va del año, el sistema permitió responder a más de 250 alertas emitidas por vehículos con denuncia o pedido de captura.

Además, se está actualizando el sistema de monitoreo para mejorar las alertas automáticas y agilizar la tarea de los agentes. Los nuevos dispositivos estarán ubicados en los límites del municipio, reforzando el trabajo coordinado con los distritos vecinos para prevenir hechos de inseguridad en Vicente López.

“Cuando terminemos de completar la instalación del plan de Anillo Digital, todo el perímetro del municipio, el límite con San Martín, la avenida Constituyentes, una de las zonas más peligrosas va a estar completamente videovigilada. Ya lo tenemos en el límite con la Ciudad de Buenos Aires y en todos los accesos de la Panamericana, y seguimos avanzando para cuidar a los vecinos de Vicente López”, explicó la intendenta.

Por último, Martínez remarcó que esta inversión responde a la necesidad de reforzar la seguridad ante la situación que atraviesa la provincia: “Vicente López no es una isla, somos parte de una provincia con un conurbano cada día más inseguro y más violento. Nosotros nos hacemos cargo de la seguridad, a diferencia del gobernador, invirtiendo recursos propios, sumando tecnología y presencia en las calles”.

La videovigilancia de las lectoras se concentrará en ESCUDO, la nueva central de seguridad que inauguró el municipio este año. Es la más moderna de la Provincia y desde allí se concentra toda la tecnología e Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad, tales como las cámaras en la vía pública, los Puntos Seguros, las cámaras térmicas en el Paseo de la Costa y el anillo para detectar motochorros, entre otros.