Con un rotundo éxito, se llevó adelante en Tigre una nueva edición de “La Noche de los Museos”

El Municipio desplegó una propuesta cultural libre y gratuita que convocó a cientos de vecinos y visitantes en tres espacios emblemáticos del distrito: el Museo de Arte Tigre (MAT), La Casa de las Culturas y el Museo de la Reconquista. La jornada contó con actividades para toda la comunidad.

La jornada comenzó a las 18hs y ofreció una amplia programación en el Museo de Arte Tigre (MAT), La Casa de las Culturas Villa Carmen y el Museo de la Reconquista. Hubo talleres a cargo de especialistas, conversatorios, espectáculos musicales y visitas guiadas pensadas para toda la comunidad.

Tigre cuenta con una amplia red de espacios culturales, entre los que también destacan el Museo Haroldo Conti, el Museo Casa Sarmiento y el Museo Xul Solar. Además, el distrito dispone de los teatros de General Pacheco y el Pepe Soriano en Benavídez, donde el público puede disfrutar durante todo el año de propuestas artísticas para toda la familia.

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Cultura al 5282-7557; o por redes sociales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.