jueves, octubre 9, 2025
Periódico Para Todos

Cultura Noticias Tigre 

La comunidad de Troncos del Talar disfrutó del festival municipal “Tigre Baila Rock And Roll” 

Redacción Periódico Para Todos

La comunidad de Troncos del Talar celebró el festival de Tigre Baila Rock And Roll”, en el marco del 76° aniversario de la localidad. Decenas de vecinos y vecinas fueron protagonistas de una jornada a puro baile y entretenimiento.

El encuentro consistió de clases abiertas de baile y Rock and Roll de la década del ´40 y ´50 que fueron coordinadas y guiadas por profesores locales. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo hacer llegar el ritmo musical a todos los espacios de la ciudad.

La actividad – organizada en horas de la tarde – incluyó la presencia de las concejalas Marilina Silva y Cecilia Ferreira y la subsecretaria de Asistencia Primaria de Salud, Carolina Hernandorena.

El Municipio de Tigre lleva adelante actividades gratuitas y abiertas para toda la comunidad en diferentes espacios públicos de la ciudad, con el propósito de acercar propuestas atractivas a vecinos y vecinas.

Para más información sobre “Tigre Baila Rock And Roll”, comunicarse con la Subsecretaría de Cultura al 5282-7557. O por redes sociales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.