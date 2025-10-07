La comunidad de Troncos del Talar disfrutó del festival municipal “Tigre Baila Rock And Roll” 

El encuentro organizado por la gestión se realizó en el marco del 16° aniversario de la localidad. Los presentes vivieron clases abiertas de baile y Rock and Roll de los años 40 y 50.

La comunidad de Troncos del Talar celebró el festival de Tigre Baila Rock And Roll”, en el marco del 76° aniversario de la localidad. Decenas de vecinos y vecinas fueron protagonistas de una jornada a puro baile y entretenimiento.

El encuentro consistió de clases abiertas de baile y Rock and Roll de la década del ´40 y ´50 que fueron coordinadas y guiadas por profesores locales. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo hacer llegar el ritmo musical a todos los espacios de la ciudad.

La actividad – organizada en horas de la tarde – incluyó la presencia de las concejalas Marilina Silva y Cecilia Ferreira y la subsecretaria de Asistencia Primaria de Salud, Carolina Hernandorena.

El Municipio de Tigre lleva adelante actividades gratuitas y abiertas para toda la comunidad en diferentes espacios públicos de la ciudad, con el propósito de acercar propuestas atractivas a vecinos y vecinas.

Para más información sobre “Tigre Baila Rock And Roll”, comunicarse con la Subsecretaría de Cultura al 5282-7557. O por redes sociales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.