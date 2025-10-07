Expo Empleo 2025 en José C. Paz

¡Tu Futuro Comienza Hoy!

José C. Paz se prepara para un nuevo hito en el fomento del desarrollo local y la inserción laboral. Bajo la conducción del Intendente Mario Ishii, el municipio anuncia la primera edición del año 2025 de la Expo Empleo José C. Paz, un evento crucial para conectar a los vecinos con oportunidades de trabajo y crecimiento. La jornada se llevará el miércoles 8 de octubre, en el flamante Polideportivo Municipal de Alto Rendimiento, ubicado en la intersección de Av. Héctor Arregui 391 y Capitán Martínez, con un horario ininterrumpido de 9:00 a 15:00 hs.

Un Puente Directo entre Vecinos, Empresas y la Capacitación

Esta iniciativa, impulsada por la gestión municipal y organizada conjuntamente por la Dirección de Empleo Municipal y la Secretaría de Deportes de la comuna, reafirma el compromiso del Intendente Ishii con la comunidad.

Además de los stands de ofertas laborales, el evento ofrecerá un espacio de capacitación fundamental para mejorar la empleabilidad. Se dictarán charlas y talleres sobre temas vitales como el armado efectivo de currículums y el uso estratégico de redes sociales para la búsqueda de empleo. Esta doble propuesta (oferta laboral y formación) subraya la visión integral de la gestión de Ishii para potenciar el capital humano del distrito.

La Expo contará con la participación de más de 40 emprendedores locales y stands de destacadas empresas del distrito y la región, provenientes de diversos sectores como logística, finanzas, salud, alimentación y servicios. Entre las compañías presentes se encuentran la Cooperativa Tortuguitas, CrediPaz, Casa del Audio, Andreani, Farmacias del Águila, Línea de colectivo 53, Transportes CUFRÉ, UOM, CIENFUEGOS, BioMed, ARMD, Recicladora José C. Paz, Alfajores EL PACEÑO, Panza Hnos. y TONKA SOLARES. Este amplio abanico de participantes asegura una gran diversidad de ofertas y posibilidades para los asistentes.

Educación y Trabajo: Un Vínculo que Crece

El acto central de la jornada está programado para las 11:00 hs. En este marco, se llevará a cabo el cierre del programa “Coordenadas José C. Paz” de la Dirección Provincial de Educación Secundaria, lo que asegura una importante afluencia de estudiantes y comunidad educativa. Esta articulación busca fortalecer los lazos esenciales entre el ámbito educativo, el mundo del trabajo y la comunidad, una visión estratégica que la gestión del Intendente Ishii promueve activamente para la formación integral de los jóvenes.

Se espera la presencia de funcionarios y autoridades municipales y provinciales, incluyendo representantes de la Dirección de Empleo y del Ministerio de Trabajo, lo que subraya la relevancia institucional de este encuentro.

“La Expo Empleo es una muestra palpable de la gestión activa del Intendente Ishii, orientada a construir un José C. Paz con más oportunidades para todos sus vecinos. La invitación está abierta a toda la comunidad. ¡Te esperamos mañana para construir juntos tu futuro laboral!”, sostiene un comunicado oficial