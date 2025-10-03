Últimos días para visitar la muestra artística “Alberto Trabucco vuelve a la Quinta” en Vicente López

Este sábado 4 de octubre a las 16 horas, la Quinta Trabucco (Melo 3050, Florida) será escenario del cierre de la muestra “Alberto Trabucco vuelve a la Quinta”, que rindió homenaje a la vida y obra del reconocido artista en el mismo espacio donde fue creada gran parte de su producción.

Como parte de la jornada de cierre, se presentará el libro “Trabucco, vida y obra de un fantasma”, escrito por Adriano Dell’Orco, vecino de Vicente López, colaborador de la muestra y estudioso de la vida del artista, acompañado por Agustín Trabucco, académico del arte y sobrino nieto del pintor.

La exhibición reúne 18 obras legadas por Trabucco a la Academia Nacional de Bellas Artes, muchas de ellas concebidas en los ambientes de la histórica casona, que con el tiempo se transformó en un espacio cultural abierto a la comunidad y reconocido por el público. A lo largo de su vida, Trabucco eligió un camino reservado y alejado del circuito tradicional: nunca aceptó realizar exposiciones individuales, aunque participó durante más de cinco décadas en salones nacionales e internacionales.

Con tan solo 20 años debutó en el Salón Nacional de Bellas Artes, y desde entonces participó regularmente en certámenes provinciales y nacionales durante 50 años. Fue distinguido con premios como el Premio Estímulo (1930, 1931 y 1935), el Premio Cecilia Grierson (1934), el Gran Premio de Honor del Salón Nacional (1965) y el Gran Premio del Sesquicentenario de la Independencia (1966). Entre 1955 y 1958 exhibió en Barcelona, Estados Unidos, San Pablo y Bruselas.

Tras su fallecimiento en 1990, y por voluntad de su madre, la Quinta fue donada al municipio de Vicente López. Desde entonces funciona como un espacio cultural público rodeado de un parque de más de una hectárea, donde se desarrollan talleres, exposiciones y actividades artísticas para toda la comunidad.

Para conocer todos los detalles de la propuesta, los interesados pueden ingresar a: www.vicentelopez.gov.ar/agenda/artes-visuales.