Dejar una Huella: el Municipio de Tigre realizó una nueva edición del ciclo de charlas con eje en los vínculos familiares

El Municipio realizó un nuevo encuentro en el marco del ciclo “Dejar una Huella” que se llevó adelante el Honorable Concejo Deliberante de Tigre (HCD). La actividad contó con la participación de la escritora Alejandra Kamiya, quien expuso diferentes éxitos de su autoría que se basan en vínculos familiares y situaciones de la vida cotidiana que interpelan a la comunidad.

La actividad, de la que participaron autoridades comunales, contó con espacios de debate, reflexión y un intercambio con los presentes, quienes se interiorizaron en cómo es el proceso creativo de la autora que realiza relatos cortos con un marcado estilo japonés.

El Municipio de Tigre lleva adelante distintos programas e iniciativas para toda la comunidad que tienen que ver con espacios de diálogo, debate y formación. Para más información comunicarse a través de las redes sociales, Facebook: Educación Tigre e Instagram: @educaciontigre.