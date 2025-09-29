Octubre es el mes de la 6ta edición de la Feria del Libro Malvinas Argentinas, en el año del 30 aniversario

El evento literario que convoca a toda la comunidad malvinense y de los alrededores ya tiene fecha para este año. La Feria del Libro Malvinas Argentinas, en su sexta edición, se realizará del 3 al 12 de octubre en las inmediaciones del Palacio Municipal (Av. Pdte. Perón 4276), con ingreso libre y gratuito para toda la comunidad.

Edición tras edición, la Feria del Libro Malvinas Argentinas, organizada junto a la Fundación El Libro, crece en propuestas y en convocatoria. En el año del 30 aniversario del distrito, habrá más de 60 stands, talleres, conferencias, actividades pensadas para niños y niñas, y muchas sorpresas.

Entre las propuestas para las escuelas se destacan: talleres de arte, espectáculos narrativos para las infancias, actividades participativas para estudiantes de secundaria, movida juvenil con autores, bookfluencers y lecturas de poesía. Además, cada alumno del distrito, de todos los niveles educativos, recibirá un chequelibro para canjear en cualquiera de los stands de la feria.

La agenda de expositores para esta edición, también promete grandes encuentros con destacados referentes del mundo literario, académico y cultural. Participarán Darío Z y Sole Barrutti el sábado 4; Tomás Balmaceda el domingo 5; Hernán Brienza el lunes 6; y Luciano Lamberti, con la moderación de Fabiana Scherer, el miércoles 8. El viernes 10 será el turno de Ian Moche y Gonzalo Giles, mientras que el sábado 11 se presentará Tamara Tenembaum. El domingo 12 cerrarán la programación Tifany Calligaris, Ingris Beck, Mariana Carabajal, Roberto Chuit y Juan Mattio.

El cronograma completo de la Feria del Libro Malvinas Argentinas podrá consultarse en el sitio web del municipio: www.malvinasargentinas.gob.ar y en la página de la Fundación El Libro: www.el-libro.org.ar. Será una verdadera fiesta cultural para compartir, descubrir y celebrar la lectura.