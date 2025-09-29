El programa municipal Identidad Tigre continúa recorriendo diferentes instituciones educativas de la ciudad

La gestión local realizó un nuevo taller itinerante en el Jardín San Francisco. Los estudiantes participaron de distintas actividades lúdicas donde exploraron la historia, la cultura y los atractivos del distrito, con el objetivo de construir sentido de pertenencia con el territorio.

El Municipio llevó adelante una nueva jornada del programa Identidad Tigre en el Jardín San Francisco, ubicado en el centro del distrito. Estos talleres tienen como finalidad que las infancias puedan conocer la rica historia de la ciudad.

Los presentes disfrutaron de actividades lúdicas y participativas, exploraron el patrimonio cultural, natural y los diversos atractivos con los que cuenta Tigre. Estas jornadas itinerantes tienen como finalidad fortalecer el sentido de pertenencia y el vínculo con el territorio en estudiantes de todo el distrito.

Para más información, contactarse por las redes sociales de la Subsecretaría de Turismo, Facebook: Viví Tigre; Instagram: @turismotigre; o Twitter: @vivi_tigre. También, en las cuentas de la Subsecretaría de Educación, Facebook: Educación Tigre e Instagram: @educaciontigre.