Carrera Comunidad de Tigre: la propuesta deportiva del Municipio convocó a miles de vecinos y vecinas en Troncos del Talar

En el marco del 76° aniversario de la localidad, autoridades comunales acompañaron la competencia que constó de las modalidades 5K competitiva y caminata familiar de 2K. Esta propuesta deportiva impulsada por el intendente Julio Zamora se realiza en todos los puntos del distrito durante el año.

El Municipio de Tigre organizó la Carrera Comunidad en el marco del 76° aniversario de Troncos del Talar. Autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo local estuvieron presentes en el desarrollo de la actividad deportiva junto a los vecinos y vecinas.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, mencionó: “Estamos muy contentos con la gran convocatoria que tuvimos con más de 3000 inscriptos. Muchos participaron en familia, disfrutando de un día maravilloso. Cada vez más vecinos se inscriben a esta iniciativa que impulsa el intendente Julio Zamora. Seguimos trabajando desde el Municipio para que la comunidad pueda hacer actividad física”.

La carrera se realizó durante la mañana en la Plaza D. F. Sarmiento, donde los vecinos y vecinas comenzaron con una entrada en calor supervisada por profesores de los polideportivos del Municipio. Luego, los participantes se dividieron entre 2k familiar y 5k para iniciar la competencia.

La concejala Cecilia Ferreira, afirmó: “Estamos celebrando en el marco del aniversario de Troncos del Talar. Esto es un motor de alegría en la localidad y una política del intendente Julio Zamora, diseñada para todo Tigre. Se promueve el deporte y estar cerca de la comunidad”.

El circuito se desplegó en las calles Necochea, Caseros, General Mosconi, Jose Marmol y San Lorenzo. Continuó por las vías Saavedra, Independencia, Azopardo, Luján, General San Martín, Zapiola, General Belgrano, Alcorta, Vieytes, Almirante Brown y Libertad. Finalizó sobre General Lavalle.

Marianela, ganadora en la categoría femenino, dijo: “El circuito estuvo muy bueno, bastante llano lo que te permite correr más rápido. Tardé menos de 5 minutos en la inscripción por la excelente organización. Es una propuesta que incentiva el deporte a los niños, jóvenes y adultos”.

Culminada la competencia, los participantes realizaron posturas de elongación y una clase de zumba. Las autoridades locales destacaron la importancia de practicar deporte. Acto seguido, entregaron medallas a los competidores ganadores.

Sebastián, quien logró el primer puesto en la categoría masculino, declaró: “Esto permite competir seguido en una atmósfera linda, en tu barrio, y además, es gratis. La recorrida fue impecable, en eso me saco el sombrero, felicitaciones a los organizadores”.

En el recorrido de la carrera los atletas contaron con la asistencia del personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET), Centros de Operaciones Tigre (COT), Dirección General de Tránsito y voluntarios de Defensa Civil. También, estuvo presente el stand de Reciclá y hubo puestos de hidratación.