Se lleva adelante un plan de revalorización de plazas y parques para disfrutar el espacio público

Con el objetivo de que todos los barrios cuenten con plazas seguras, modernas y accesibles, el Municipio realiza trabajos de renovación integral que incluye: el mantenimiento, la reorganización y rediseño, la reposición de mobiliario, y mejoras en iluminación, jardinería y cartelería. Todo para el disfrute de los vecinos.

El Municipio de San Isidro está llevando a cabo un plan de puesta en valor de los espacios verdes públicos, donde se incluye el mantenimiento integral, reposición de mobiliario, mejoras en iluminación, jardinería y cartelería de más de 30 plazas, parques y plazoletas. Además se realizan obras específicas en cada lugar a fin de mejorar y potenciar los usos atendiendo a las necesidades de los vecinos.

En Villa Adelina, se renovó de manera integral la Plaza Belgrano con un nuevo patio de juegos con pisos de caucho, sanitarios renovados, la segunda etapa abarcará la otra mitad proyecto, que contempla la puesta en valor de la pérgola cultural y la renovación de sus postas deportivas y canchas.

La Plaza Almirante Brown mejoró sus canteros y sistema de riego, mientras que en el Parque Público del Golf se está trabajando para mejorar su arbolado considerando la estética del paisaje y se está mejorando el estanque, así como también se prevé sumar zonas de esparcimiento.

También se realizaron intervenciones paisajísticas en los corredores Luis María Drago y Av. de Mayo, con plantaciones y bancos, además de la puesta en valor de varias plazoletas como Maestra Rosales, El Callao y Drago y Av. de Mayo.

En Beccar, ya se renovó por completo el Parque Costero Treinta y tres Orientales. Por su parte, se creó la Plaza El Campito, uno de los espacios más apropiados y usados por los vecinos, sumó infraestructura de todo tipo: un sector de juegos y postas de calistenia, mientras que la Plaza de los Vareadores fue puesta en valor con rampas, reubicación de juegos y jardinería. Las plazas Maestro Santana, Lourdes y Granaderos recibieron trabajos de pintura, forestación y mantenimiento, y la Plazoleta Iberlucea fue nivelada, sumó nuevos juegos y contará con un sector deportivo

En San Isidro, la Plaza Mitre recuperó su histórico reloj floral, además de mejoras en la fuente, mobiliario y sistema de riego. En la Plaza Hipólito Yrigoyen se realizaron podas, arreglos de mobiliario y se proyecta una gran intervención en canteros. Los tradicionales Paseos Los Tres Ombúes, El Tala y Los Paraísos fueron renovados con pintura, mobiliario, nuevos canteros e iluminación, mientras que la Plazoleta del Fundador recibió una puesta en valor de su fuente y jardinería. También se encuentra trabajando en la mejora de plazas emblemáticas como Alsina, Castiglia y Tahona, con tareas de pintura, mobiliario y proyectos de renovación integral, rediseño de espacios y reorganización.

En Boulogne, el Parque Dr. Arenaza prevé una puesta en valor con mejoras en pintura y poda de árboles, en las plazas San Martín y Nuestras Malvinas recibieron mejoras en riego, pintura y mobiliario. En Olazábal la transformación fue integral: se instalaron juegos y mobiliario, se sumaron árboles y canteros. Se proyectan trabajos para la Plaza Camino Real respecto a el mantenimiento de bancos y mesas, con la renovación de su alambrado perimetral prevista para una próxima etapa. Además, la Plazoleta Estación Boulogne y la de Rolón y Bulnes fueron intervenidas con trabajos de jardinería, mobiliario y pintura.

En Acassuso, la Plazoleta del Maestro se renovó con pintura, puesta a punto de su fuente, y trabajos de jardinería. En la Plaza Pueyrredón se hicieron tareas de mantenimiento y pintura, mientras que en la Plazoleta Ombú de la Esperanza y en las plazoletas Canepa y Obregoso se realizaron trabajos de cuidado general. También se encuentra trabajando en el Parque Costero y en el Corredor Eduardo Costa, donde se mejoraroj las estaciones saludables y se reforzó la limpieza y el mantenimiento.

En Martínez, se realizó una intervención peatonal en la Plazoleta Francisco Romero que transformó parte de la calzada para ordenar el tránsito, reducir la velocidad vehicular y generar un espacio más accesible y seguro, incorporando mobiliario urbano y nueva vegetación. Además, se repusieron las simbólicas mesas de ajedrez. En 9 de julio se repinto el mobiliario, la pintura y se hicieron tareas de paisajismo.

Además de la renovación en curso, se preven renovaciones de las estaciones aeróbicas y saludables de las plazas: de momento se pintan y acondicionan los equipos, se reemplazan respaldos y se coloca zona delimitada de piedra para garantizar mayor seguridad y confort en el uso.

En paralelo, en las principales arterias como la Av. Márquez, Rolón y Fleming se llevaron adelante trabajos de paisajismo, mientras que todas las fuentes de la ciudad fueron puestas a punto, recuperando su funcionamiento.

Renovación de la cartelería

A su vez, se está avanzando en la actualización de la cartelería, con información clara sobre sus características y normas de uso. Estas intervenciones, que también se están realizando en otros elementos de mobiliario de la ciudad —como refugios de colectivos o puntos turísticos clave— , buscan mejorar los espacios verdes, con señalética que oriente y mejore la experiencia de los vecinos y visitantes.