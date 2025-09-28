Importantes noticias del distrito de Tigre

Noticias inherentes el municipio que conduce Julio Zamora. Queda en la Zona Norte del Conurbano Bonaerense

(*) El Municipio de Tigre impulsó un nuevo taller sobre límites en la primera infancia

El Municipio de Tigre llevó adelante el taller “Los límites en los primeros años”, en el marco del programa Redes para el Cuidado Integral de la Primera Infancia. La actividad se realizó junto a familias del jardín “Ntra. Sra. del Carmen”, del barrio La Esperanza de Benavídez, con el propósito de promover crianzas basadas en el buen trato y poner en valor tanto las tareas de cuidado como las redes de apoyo comunitarias.

Durante el encuentro se reflexionó acerca de la importancia de establecer límites en la primera infancia, favoreciendo el desarrollo de prácticas de crianza respetuosas que fortalezcan el vínculo entre adultos y niños.

Cabe destacar que la gestión de Julio Zamora tiene como eje fundamental la implementación de políticas destinadas a las infancias y adolescencias, con el fin de garantizar su sano desarrollo y el derecho a crecer en entornos de cuidado y libres de violencias.

(*) Decenas de vecinos y vecinas disfrutaron del programa itinerante “Tigre Baila Rock And Roll” del Municipio de Tigre

El Municipio de Tigre realizó una nueva edición del programa itinerante “Tigre Baila Rock And Roll” con la presencia de decenas de vecinos y vecinas. El objetivo es poder acercar este estilo de baile a distintos lugares del distrito.

“Venimos siempre a bailar Rock And Roll. La actividad está muy buena y muy bien organizada, los profesores siempre bien predispuestos y haciendo un lugar muy cálido para bailar, divertirse y pasarla bien”, resaltó Adriana vecina de Tigre Centro.

Durante el encuentro – realizado en el nuevo SUM Dra. Alejandra Nardi en el HCD – los presentes pudieron disfrutar de clases abiertas de baile y Rock and Roll de los años 40 y 50, promoviendo la expresión y el disfrute colectivo. Las actividades son gratuitas y abiertas para toda la comunidad.

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Cultura al 5282-7557. O por redes sociales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.

(*) Imprudencia y choque: dos autos protagonizaron un fuerte impacto en Benavídez

En la localidad de Benavídez, las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron un siniestro vial entre dos vehículos. Una de las personas involucradss debió ser trasladada a un centro médico para una mayor asistencia aunque se encontraba fuera de peligro.

En horas de la noche, un vecino alertó mediante el Tótem de Seguridad Inteligente sobre una colisión entre dos rodados en el cruce de las calles Juan Domingo Perón y 9 de Julio. El vehículo, que circulaba de manera imprudente, no logró frenar e impactó contra la cabina del conductor del otro auto.

Luego del aviso y el apoyo mediante las cámaras del centro de operaciones, los agentes locales activaron el protocolo de asistencia. Se hicieron presentes en el lugar móviles del COT; personal de Tránsito, que removió los rodados; Defensa Civil, que colocó material absorvente por derrame de fluidos y médicos del SET, que ayudaron a los involucrados. Uno de las personas debió ser trasladada al Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Don Torcuato para estudios más exhaustivos.

Los vecinos y vecinas de Tigre disponen de más de 120 Tótems de Seguridad Inteligentes (TSI) distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad que permiten alertar cualquier hecho delictivo o de emergencia que requiera la participación del área de Protección Ciudadana. Además, en el territorio hay más de 130 móviles y 2.000 cámaras de seguridad con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.