El Municipio encabezó la apertura del 3º Torneo Intercedes Envión ’25 y la entrega de subsidios

“¡El Futuro es Hoy! José C. Paz Impulsa a sus Jóvenes con Becas y Deporte”, aseguran fuentes locales

La Municipalidad de José C. Paz, gestionada por el Intendente Mario Alberto Ishii, llevó a cabo una jornada que combinó apoyo social y el espíritu deportivo. El secretario de Gobierno, Pablo Mansilla, encabezó la Entrega de Subsidios y la apertura del “3er. Torneo Intersedes ENVIÓN 2025”, una acción que subraya el compromiso de la gestión municipal con los vecinos más jóvenes del distrito. De la Dirección General de Envión participaron las directoras, Lidia Parisi y Alondra Sosa Camacho, acompañadas de Pablo López.

Pensando en quienes más lo necesitan, el municipio dio un paso fundamental al otorgar 100 altas de becas del programa ENVIÓN de responsabilidad compartida para jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Este apoyo económico es un puente directo hacia la inclusión y la posibilidad de un futuro mejor.

Además, las 14 sedes del programa ENVIÓN, distribuidas en varios barrios del distrito, recibieron un Kit de Entrenamiento y Elementos esenciales para su óptimo funcionamiento. “Todo esto es posible gracias a la apuesta incondicional y el permanente apoyo del intendente hacia los jóvenes”, destacó el secretario Mansilla, resaltando la inversión en el crecimiento personal y social de la comunidad.

La jornada también fue el escenario para el lanzamiento del esperado 3° Torneo Intersedes ENVIÓN 2025, que promueve la sana competencia, el compañerismo y el sentido de pertenencia barrial. El entusiasmo se sintió en el aire con el sorteo de la Fase de Grupos a cargo del secretario de Gobierno.

Sedes Participantes y Grupos

Las 14 sedes que competirán son: Sol y Verde, Frino, Primavera, Concejal Alfonzo, Altube, Parque Jardín, 9 de Julio, La Paz, San Martín, San Atilio, Néstor Kirchner, Santa Rita, Sagrada Familia y Vucetich.

Los jóvenes medirán sus talentos en disciplinas variadas que incluyen Fútbol sub 16 y sub 21 Mixto, Vóley Mixto, Carrera de Posta, Vallas, Velocidad, Ajedrez, Truco y Ta Te Ti Carrera. Una verdadera fiesta de la diversidad deportiva.

¡Premios que Hacen Soñar!

El esfuerzo y la dedicación tendrán su gran recompensa, con premios que incentivan la participación y la sana competencia: 1° Puesto: Un inolvidable VIAJE a las CATARATAS DEL IGUAZÚ; 2° Puesto: Un divertido CAMPAMENTO RECREATIVO; 3° y 4° Puesto: Una excursión al BioParque TEMAIKÉN.