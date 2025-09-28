2° Jornada de cardiooncología con disertantes de alto nivel 

José C. Paz se consolida como referente en salud con el 2° Congreso de Cardiooncología. Y Profesionales de primer nivel al servicio de la comunidad

Este viernes se realizó con gran éxito la segunda edición del Congreso de Cardiooncología en el Hospital Oncológico Municipal de José C. Paz, consolidando al distrito como un referente en la formación médica especializada y la atención sanitaria de excelencia.

(*) Una jornada de alto nivel científico para nuestros vecinos

La amplia sala de recepción del Hospital Oncológico Municipal “Victoria Irene” se convirtió en el epicentro de esta importante jornada científica, donde prestigiosos especialistas de todo el país compartieron sus conocimientos sobre cardiooncología, abordando las problemáticas más actuales y los tratamientos más innovadores en esta especialidad médica.

El intendente municipal Dr. HC Mario Alberto Ishii, quien también se desempeña como Secretario Ejecutivo por la Argentina en la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica UNESCO, reafirma su compromiso con el derecho a la salud de todos los vecinos, construyendo de manera colectiva la formación permanente en el distrito.

El congreso contó con la participación de reconocidos especialistas, entre ellos: Dr. Pablo Spada, Presidente del Comité de Cardiooncología-FAC y Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital de Morón; Dr. Andrés Daniele, Jefe de Cardiooncología del Hospital Roffo e integrante de la International Cardio-Oncology Society; Dr. Daniel Ortigoza; Miembro del Comité de Cardiooncología-FAC y Vicepresidente de la Sociedad de Cardiología del Oeste Bonaerense; Dra. Vanesa Gregorietti, Jefa de Insuficiencia Cardíaca y Transplante Cardíaco del Sanatorio Sagrado Corazón y Consultora del INCUCAI; Dr. Franco Cáceres Laurino, del Servicio de Cardiooncología del Sanatorio Finochietto y Sanatorio de la Trinidad; Dr. Luis Mutti, Ex Presidente de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires y Director del Comité RMN-TC SOCABA.

(*) El compromiso de toda la gestión con la salud

Estuvieron presentes la Intendenta Interina, Lic. Lorena Espina; la Secretaria Administrativa de Salud Claudia López; la Subsecretaria de Salud Elizabeth Marín; los Directores del Hospital Oncológico Dr. Gustavo Bertani y Dr. Luis Balderiote, junto a directivos de hospitales municipales, centros de atención primaria de la salud, alumnos de la carrera de enfermería del Instituto Tecnológico Municipal.

La jornada también contó con el acompañamiento de importantes instituciones como la Sociedad Argentina de Cardiología, la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, el Comité de Cardiooncología FAC, la Sociedad de Cardiología del Oeste Bonaerense y la Federación Argentina de Cardiología, además de laboratorios de primer nivel como Kemex, Aspen, Amgen y Ferring.

(*) Un hospital de excelencia construido con recursos propios

Los asistentes quedaron impresionados con las instalaciones del Hospital Oncológico Municipal, una obra realizada íntegramente con recursos municipales y mano de obra local. Este nosocomio cuenta con tecnología de nivel internacional y está al servicio de todos los vecinos de José C. Paz, demostrando el compromiso de la gestión municipal con brindar atención sanitaria de calidad.

Esta segunda edición del Congreso de Cardiooncología ratifica que en José C. Paz los vecinos tienen acceso a la medicina más avanzada, con profesionales de primer nivel y en un hospital que es orgullo de toda la comunidad.