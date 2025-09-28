Reportaje a Carlos Princz, periodista

Es conductor, productor y editor de ‘Tunel 57 Radio’ y de ‘Tunel 57 El Programa’. Está en los medios radiales desde 1989.

Por: Raúl Ezequiel Poletti

– ¿Cuál es tu formación?

– Podrá decirse que soy un “autodidacta”, que por la pasión por la musica y el audio en general, terminó formandose a si mismo en el campo de trabajo en si, y a partir de ahi, sumando experiencia y claro, nutriendo mi trabajo con lectura de material, libros, cursos relacionados a los medios. Sumando hoy, algo asi como 36 años de experiencia.

Hoy me dedico tanto a la edicion de audio y de video, manejo de diversos softwares, edicion de imagenes (flyers, etc), produccion periodistica, operacion tecnica, conduccion, etc, etc.

– ¿Cómo fue empezar en la radio?

– Se podría decir que mi inicio fue casi por una necesidad de encontrar un trabajo en su momento.

Estaba empezando mi carrera de Licenciatura en Administracion de empresas… y tuve un accidente, que complicó mi rodilla derecha… larga historia, pero resumiendo: 6 meses casi sin caminar, 2 operaciones… obviamente, se detuvo todo, mis estudios y mi actividad laboral. Al recuperarme, estaba sin trabajo, y me surge por un amigo, una posibilidad en una FM de la zona de Constitucion. Buscaban un operador de radio con conocimientos de música y que ademas, tuviera discos. Cabe destacar, que siempre fui un apasionado de la musica, ya desde mi adolescencia coleccionando vinilos, luego CDs, y manejaba todo tipo de equipos de audio, trabaje hasta de DJ…

Fui a la entrevista, hice una prueba al aire con mis vinilos, y me tomaron. Y ahí, nació mi pasión por la radio, y desarrollé mi camino en el medio, hasta hoy, y espero por muchos años mas.

– ¿Qué programas escuchabas en la radio?

– Muchísima radio, básicamente la FM. Diría que mi máximo referente, era Lalo Mir y sus diversos programas en la legendaria Rock & Pop. También claro, Juan Alberto Badia, Tom Lupo. Sin dejar de lado las radios de clásicos de clásicos.

– ¿Cómo surgió el túnel 57?

– En realidad, el nombre Tunel 57, lo pensé en mis inicios radiales allá por 1989. En aquella radio donde empecé, operaba y producía la tarde de aquella radio. Y como el trabajo resultante, gustaba mucho, los dueños de la emisora, me dijeron que le diera formato de programa, que lo armara a mi gusto, y pensando nombres… no se me ocurría nada, y la decisión me nace justo el fin de semana donde todas las noticias hablaban de la caida del muro de Berlin.

Un domingo, leyendo el diario, un recuadro hablaba de las anecdotas del muro, y hablaba de un famoso escape, recordado como “El escape del Tunel 57″… y me gustó como sonaba, aunque nada que ver con la radio, entonces. Empecé a redactar separadores… “Tunel 57, una vía de escape hacia la mejor música”…

– Ahora tenés una radio ¿cómo fue el inicio de la misma?

– www.tunel57.com.ar nace en febrero de 2012. hasta ese entonces, mi programa estaba al aire desde 1995 en una emisora FM de zona norte, pero buscando mas libertad y posibilidades de hacer mas cosas con el programa, nace primero en mi espacio personal de trabajo, mi estudio, donde realizaba grabaciones en general. Despues la cosa fue mejorando, creciendo, y en 2018 nos mudamos a La Lucila (en el partido de Vicente López) al estudio actual, mas amplio.

Hace ya años hacemos streaming de video HD por Twitch.

– ¿Cómo fue empezar a programar tu emisora?

– Los primeros meses la radio “se encendía”, solo los miercoles para hacer mi programa, luego, mejorando algunas cosas tecnicas, paso a ser una radio con 24 hs de musica todos los dias, y mas tarde, se empezaron a realizar otros programas en diferentes días.

Fue un proceso lento, aunque ya eramos conocidos por mi programa, la cosa era darnos a conocer como emisora online. Se fueron sumando programas, y al ser una emisora chica/alternativa, tenemos muy buenas épocas y otras, a veces no tanto.

– ¿Cómo pueden comunicarse con vos para la radio?

– Tenemos el whatsapp de la radio: (11) 3195-7570, teléfono de línea: 4799-6117.

Email: [email protected]

Página: www.tunel57.com.ar

Estamos en Instagram: @tunel57

También en Facebook, Youtube, Spotify Podcast, Tune In, X, Twitch.