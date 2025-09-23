Kairuz y un positivo debut en Iame Series

El piloto de Acassuso, Francisco Kairuz, debutó oficialmente en la clase Cadete de IAME Series Argentina. En su primera presentación bajo nueva estructura, completó la Fecha 6 en el circuito porteño, mostrando pasajes positivos y sumando experiencia.

El pasado fin de semana, Francisco Kairuz concretó su primera participación oficial en la clase Cadete de la Champion Cup 2025, organizada por IAME Series Argentina.

El piloto de Acassuso ya había tenido un anticipo en la fecha anterior como invitado, pero en esta oportunidad se integró de manera plena al certamen, bajo la estructura de un nuevo equipo, en el kartódromo “Ciudad de Buenos Aires”. Su estreno le permitió medirse con un nutrido y exigente plantel de rivales, acumulando vueltas y tomando referencias para continuar su progreso en la divisional.

El sábado, tras completar los entrenamientos, afrontó la clasificación con un P13 que lo dejó condicionado en la grilla para las mangas. En la primera de ellas, un golpe lateral lo retrasó, pero con ritmo sostenido logró recuperarse hasta terminar en el P10 tras un cierre de carrera electrizante en el que peleó hasta la última recta por el noveno lugar.

“Arrancamos muy bien el fin de semana. En la fecha anterior participé como ‘piloto invitado’ y me gustó mucho. Este es mi debut en el torneo y está siendo bastante bueno”, expresó. Luego añadió: “En la clasificación terminamos 13°. Tenía para estar más adelante, pero giré muy tapado. En la manga me chocaron de costado al inicio. Quedamos atrás, pero pudimos remontar hasta el P10. En la última vuelta intenté por todos lados quedarme con el 9°, pero me ganó por muy poco”.

Con confianza, cerró su análisis: “Para lo que queda del fin de semana estamos confiados, tenemos buen ritmo, pero mis expectativas no son muy altas por la posición en la que largo. Veremos qué se puede hacer”.

El domingo las cosas no resultaron tan favorables. En la segunda manga debió conformarse con el P20 tras una prueba complicada. En el Sprint mostró mayor consistencia y cerró en el P13 pese a intensos roces en el pelotón. Finalmente, en la Final, un problema en el motor le impidió avanzar y cruzó la bandera a cuadros en el P17.

“La segunda manga fue negativa, pero en el Sprint pudimos hacer una buena carrera, terminamos 13° a pesar de que tuvimos bastante pelea. En la Final no pudimos hacer mucho porque tuvimos problemas con el motor. Eso nos dejó sin posibilidades de lograr buenos resultados. Vamos a tratar de solucionarlo para la próxima”, resumió el piloto de Acassuso.

Consciente de la importancia de quienes lo apoyan, Kairuz dejó sus palabras de reconocimiento: “Quiero agradecer principalmente a mi papá y a mi mamá, a mi abuela Mirta, a mi abuelo Pancho, a mi abuelo Rodrigo y a mi abuela Mora, a mis tíos Seba y Agustín, que descansen en paz; a mi tío Félix, a mi tía Anita, a mi tía Florencia, a mi tío José, a mi tía María y también a Matu. Un reconocimiento especial al Colegio San Isidro, a T. Di Salvia y a Ale Palacios”.