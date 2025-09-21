Se extienden los trabajos de mantenimiento integral en el Delta de Tigre

Personal del Municipio ejecutó tareas de reparaciones en rampas y muelles públicos. A su vez, se llevaron a cabo labores reparaciones y recambio de luminarias públicas.

En Islas del Delta de Tigre, el Municipio realizó tareas de mantenimiento generales en diferentes puntos del territorio. Los mismos comprendieron la reparación de muelles, rampas y luminarias públicas.

La cuadrilla local llevó adelante la reconstrucción a nuevo del techo del muelle que se encuentra en el CAFyS del Río Carapachay. Además, ejecutó trabajos de reparación en la rampa que se encuentra junto al Club de Regatas Hispano Argentino sobre el Río Luján.

Por otro lado, procedieron al recambio y mantenimiento de luminarias públicas que se encuentran sobre el Arroyo Angostura. Estos trabajos tienen como objetivo garantizar la seguridad tanto de los peatones como de las embarcaciones al transitar por dichos lugares.

Para mayor información, comunicarse con la Delegación Delta de Tigre de 8 a 16 hs al teléfono 4512-4545 o al WhatsApp: 11 4512 4545.