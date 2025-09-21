Hechos delictivos y de seguridad en Tigre

Persecución en Don Torcuato terminó con cuatro sospechosos detenidos tras el frustrado robo en una vivienda. Un individuo fue detenido luego de sustraer elementos de un vehículo en Don Torcuato. Cometieron un ilícito en Don Torcuato y fueron detenidos por el COT con dinero en efectivo sustraído y pertenencias de las víctimas. Rincón de Milberg: el rápido accionar del Sistema de Protección Ciudadana permitió sofocar el incendio en una vivienda

(*) Persecución en Don Torcuato terminó con cuatro sospechosos detenidos tras el frustrado robo en una vivienda

En Don Torcuato, agentes del Centro de Operaciones (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires protagonizaron una intensa persecución que terminó con cuatro sospechosos detenidos por intentar robar en una vivienda. Todo el procedimiento quedó registrado por los dispositivos de video vigilancia.

Un vecino dio aviso del ilícito a través de la plataforma Alerta Tigre Global, manifestando que cuatro individuos pretendieron robar en una casa y habían huido raudamente con un vehículo sin dominio. Inmediatamente se activó el protocolo de seguridad, se alertó a los móviles que patrullaban la zona y comenzó la persecución de los sujetos, que se dirigieron por Chile para doblar en Riobamba y tomar Panamericana en sentido a CABA.

Minutos después, las autoridades lograron interceptar el rodado y detener a los cuatro individuos a bordo. Todos fueron traslalados a la comisaría y puestos a disposición de la Justicia.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Permiten actuar con rapidez ante cualquier alarma o situación de emergencia detectada en el COT y contribuir también al patrullaje preventivo.

Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden. Cuenta con el apoyo de los móviles de Protección Ciudadana, Defensa Civil, Tránsito y las ambulancias del SET.

(*) Un individuo fue detenido luego de sustraer elementos de un vehículo en Don Torcuato

En Don Torcuato, el Centro de Operaciones Tigre (COT) detuvo a un sujeto que robó elementos de un vehículo que se encontraba estacionado en la colectora de la Autopista Panamericana. Las pertenencias fueron devueltas a la dueña luego de un eficaz accionar de las fuerzas de seguridad.

El ilícito sucedió en horas de la madrugada y quedó registrado a través de las cámaras de videovigilancia, que dieron seguimiento al sospechoso luego de que abriera el auto estacionado y sustrajera una mochila que se encontraba dentro.

Luego del hurto, el individuo descartó lo robado a metros del rodado y regresó para continuar con el ilícito. En ese momento, un móvil del COT y personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires arribaron al lugar -tras el aviso de la central- y redujeron lo redujeron. Luego de un rastrillaje lograron recuperar las pertenencias de la vecina.

(*) Cometieron un ilícito en Don Torcuato y fueron detenidos por el COT con dinero en efectivo sustraído y pertenencias de las víctimas

En Don Torcuato, tres individuos fueron detenidos tras el robo a un domicilio. El hecho quedó registrado por las cámaras municipales del Centro de Operaciones Tigre (COT) lo que permitió un eficaz operativo articulado con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El ilícito sucedió en horas de la noche cuando los sospechosos ingresaron a robar a una finca de la localidad. El robo lo denunció un vecino mediante el sistema de Alerta Tigre Global.

A las pocas cuadras agentes del COT y Policía de la Provincia lograron interceptar a los individuos, quienes fueron requisados en el lugar. Les detectaron miles de pesos en efectivo y elementos, todo sustraído del domicilio. Los sospechosos fueron trasladados a la dependencia policial más cercana y quedaron a disposición de la Justicia.

(*) Rincón de Milberg: el rápido accionar del Sistema de Protección Ciudadana permitió sofocar el incendio en una vivienda

En Rincón de Milberg se incendió una vivienda y debido a esto los agentes municipales -que lo detectaron mediante las cámaras de seguridad – activaron el operativo de Protección Ciudadana. Fue un trabajo articulado entre el Centro de Operaciones Tigre (COT), Defensa Civil, ambulancias del Sistema de Emergencias Tigre (SET) y bomberos voluntarios: no hubo heridos de gravedad.

El hecho ocurrió en horas del mediodía: la dotación de bomberos arribó al lugar en primera instancia y posteriormente llegaron el móvil del COT y personal de Defensa Civil quienes -en un operativo articulado- rescataron a las víctimas y brindaron los primeros auxilios. Además concurrieron personal de Tránsito y médicos del SET.

Luego de la contención principal a las femeninas en el espacio, se realizó un eficaz corredor sanitario desde la vivienda ubicada en la calle Manuel de Falla hasta el Hospital Magdalena V. de Martínez, situado en la localidad de General Pacheco donde quedaron en observación para un mayor análisis.