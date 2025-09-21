La playa con termas a cuatro horas de Buenos Aires

Este destino combina mar, naturaleza y aguas termales para una escapada inolvidable.

Cuando las ganas de desconectar se hacen sentir, muchos piensan en Mar del Plata o Pinamar. Pero a menos de cuatro horas de la Ciudad de Buenos Aires, existe un rincón de la Costa Atlántica que sorprende por su tranquilidad, sus playas amplias y una propuesta única: San Clemente del Tuyú, el balneario que combina mar y termas en un entorno natural soñado.

Lejos del bullicio y las multitudes, San Clemente se transformó en el destino ideal para quienes buscan relajarse y renovar energías. Su gran atractivo son las Termas Marinas, un complejo de aguas termales saladas rodeado de verde, donde el descanso y el bienestar son protagonistas.

(*) Termas marinas: relax y salud frente al mar

Las Termas Marinas de San Clemente ofrecen piscinas de distintas temperaturas, perfectas para disfrutar en cualquier época del año. Sus aguas, ricas en minerales, son conocidas por sus propiedades terapéuticas: ayudan a mejorar la circulación, alivian contracturas y cuidan la piel.

El complejo está ubicado muy cerca del imponente Faro San Antonio, desde donde se pueden contemplar vistas panorámicas de la Bahía de Samborombón y el Mar Argentino. Un plan ideal para quienes quieren desconectarse de la rutina y entregarse al placer de un baño termal con el sonido del mar de fondo.

(*) Qué hacer en San Clemente del Tuyú: naturaleza, diversión y buena comida

Pero San Clemente no es solo relax. El destino ofrece actividades para todos los gustos y edades. Uno de sus imperdibles es la Reserva Natural Punta Rasa, un verdadero santuario para aves migratorias que conecta el Río de la Plata con el océano. Un lugar perfecto para los amantes de la naturaleza y la fotografía.

Para las familias, la visita obligada es Mundo Marino, el oceanario más grande de Sudamérica, famoso por sus espectáculos de delfines y lobos marinos. Una experiencia que fascina a grandes y chicos.

El centro del pueblo invita a pasear por su peatonal, repleta de comercios, bares y restaurantes donde se pueden probar los platos típicos de la región. Y para quienes buscan un momento de calma, el histórico Muelle de Pesca es el lugar ideal para contemplar el paisaje o animarse a la pesca deportiva.

(*) Cómo llegar a San Clemente del Tuyú: todas las opciones

Llegar a San Clemente es fácil y rápido, tanto en auto como en micro.

En auto: tomá la Ruta 2 desde Buenos Aires, seguí por la Ruta 63 y luego la Ruta 11 hasta San Clemente. El viaje dura menos de cuatro horas, dependiendo del tráfico.

tomá la desde Buenos Aires, seguí por la y luego la hasta San Clemente. El viaje dura menos de cuatro horas, dependiendo del tráfico. En micro: hay servicios regulares desde la Terminal de Retiro hacia San Clemente. El trayecto dura entre 4 y 5 horas y finaliza en la Terminal de Ómnibus local.

(*) FUENTE: TN