Nuevas búsquedas laborales activas para la comunidad de Tigre

A través del portal de Empleo, el Municipio lleva adelante la intermediación para que comercios y empresas interesadas puedan incorporar personal. Se busca: Asistente Gerontológico; Enfermero/a; Asesor Comercial; Podador de Altura; Profesor/a de Educación Física; Esteticista y Peluquero.

El Municipio lleva a cabo nuevas búsquedas laborales para la comunidad tigrense. En el proceso, se analiza el perfil laboral de los vecinos que se registran en el Portal de Empleo y se los entrevista para observar tanto su trayectoria laboral, como sus competencias. Si cumplís con los requisitos ingresa tus datos de Cv en Empleos.tigre.gob.ar

Búsquedas activas:

Asistente Gerontológico (ref 3195)

-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto

-Nivel Educativo terciario en enfermería en curso

-Principales tareas: higiene y confort, asistencia a enfermería en curaciones. Traslado de los residentes a las distintas actividades que se llevan a cabo. Asistencia en la alimentación de los residentes.

-Lugar de trabajo: El Talar

-Disponibilidad: full time

-Residir en el partido de Tigre

Enfermero/a (ref 3196)

-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto

-Nivel Educativo terciario en enfermería completo

-Principales tareas: administrar medicamentos y tratamientos según prescripciones médicas.

-Monitorear signos vitales y condiciones médicas. Trabajar en estrecha colaboración con médicos, terapeutas y demás profesionales de la salud para asegurar una atención integral y coordinada.

-Mantener registros precisos y completos de la historia clínica y los cuidados proporcionados.

-Contar con matrícula provincial vigente

-Lugar de trabajo: El Talar

-Disponibilidad: full time

-Residir en el partido de Tigre

Asesor Comercial (ref 3199)

-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto y en el rubro

-Nivel Educativo secundario técnico completo

-Principales tareas: ofrecer asesoramiento personalizado para ayudar a los clientes a tomar decisiones de compra, resolver necesidades e impulsar las ventas y el posicionamiento de la empresa.

-Contar con registro de conducir particular

-Lugar de trabajo: Don Torcuato

-Disponibilidad: full time

-Residir en el partido de Tigre

Podador de Altura (ref 3200)

-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto

-Nivel Educativo primario completo

-Principales tareas: poda, corte, limpieza y mantenimiento de árboles, arbustos y plantas para promover su desarrollo saludable, cumplir con normas de seguridad y estética del entorno.

-Lugar de trabajo: Tigre

-Disponibilidad: full time

-Residir en el partido de Tigre

Profesor/a de Educación Física (3070)

-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto

-Nivel Educativo terciario completo

-Principales tareas: trabajo en gimnasio, experiencia en dictado de clases de GAP y musculación

-Lugar de trabajo: San Isidro

-Disponibilidad: full time

-Residir en el partido de Tigre

Esteticista (ref 3075)

-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto

-Nivel Educativo secundario completo

-Principales tareas: tratamientos faciales y corporales. Contar con manejo de aparatología.

-Lugar de trabajo: San Isidro

-Disponibilidad: full time

-Residir en el partido de Tigre

Peluquero (ref 834)

-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto

-Nivel Educativo secundario completo

-Principales tareas: color, corte unisex, peinados, balayage, reflejos, decoloración, nutrición, etc.

-Lugar de trabajo: San Isidro

-Disponibilidad: full time

-Residir en el partido de Tigre