Nuevas búsquedas laborales activas para la comunidad de Tigre
A través del portal de Empleo, el Municipio lleva adelante la intermediación para que comercios y empresas interesadas puedan incorporar personal. Se busca: Asistente Gerontológico; Enfermero/a; Asesor Comercial; Podador de Altura; Profesor/a de Educación Física; Esteticista y Peluquero.
El Municipio lleva a cabo nuevas búsquedas laborales para la comunidad tigrense. En el proceso, se analiza el perfil laboral de los vecinos que se registran en el Portal de Empleo y se los entrevista para observar tanto su trayectoria laboral, como sus competencias. Si cumplís con los requisitos ingresa tus datos de Cv en Empleos.tigre.gob.ar
Búsquedas activas:
Asistente Gerontológico (ref 3195)
-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto
-Nivel Educativo terciario en enfermería en curso
-Principales tareas: higiene y confort, asistencia a enfermería en curaciones. Traslado de los residentes a las distintas actividades que se llevan a cabo. Asistencia en la alimentación de los residentes.
-Lugar de trabajo: El Talar
-Disponibilidad: full time
-Residir en el partido de Tigre
Enfermero/a (ref 3196)
-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto
-Nivel Educativo terciario en enfermería completo
-Principales tareas: administrar medicamentos y tratamientos según prescripciones médicas.
-Monitorear signos vitales y condiciones médicas. Trabajar en estrecha colaboración con médicos, terapeutas y demás profesionales de la salud para asegurar una atención integral y coordinada.
-Mantener registros precisos y completos de la historia clínica y los cuidados proporcionados.
-Contar con matrícula provincial vigente
-Lugar de trabajo: El Talar
-Disponibilidad: full time
-Residir en el partido de Tigre
Asesor Comercial (ref 3199)
-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto y en el rubro
-Nivel Educativo secundario técnico completo
-Principales tareas: ofrecer asesoramiento personalizado para ayudar a los clientes a tomar decisiones de compra, resolver necesidades e impulsar las ventas y el posicionamiento de la empresa.
-Contar con registro de conducir particular
-Lugar de trabajo: Don Torcuato
-Disponibilidad: full time
-Residir en el partido de Tigre
Podador de Altura (ref 3200)
-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto
-Nivel Educativo primario completo
-Principales tareas: poda, corte, limpieza y mantenimiento de árboles, arbustos y plantas para promover su desarrollo saludable, cumplir con normas de seguridad y estética del entorno.
-Lugar de trabajo: Tigre
-Disponibilidad: full time
-Residir en el partido de Tigre
Profesor/a de Educación Física (3070)
-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto
-Nivel Educativo terciario completo
-Principales tareas: trabajo en gimnasio, experiencia en dictado de clases de GAP y musculación
-Lugar de trabajo: San Isidro
-Disponibilidad: full time
-Residir en el partido de Tigre
Esteticista (ref 3075)
-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto
-Nivel Educativo secundario completo
-Principales tareas: tratamientos faciales y corporales. Contar con manejo de aparatología.
-Lugar de trabajo: San Isidro
-Disponibilidad: full time
-Residir en el partido de Tigre
Peluquero (ref 834)
-Contar con 2 años de experiencia comprobable en el puesto
-Nivel Educativo secundario completo
-Principales tareas: color, corte unisex, peinados, balayage, reflejos, decoloración, nutrición, etc.
-Lugar de trabajo: San Isidro
-Disponibilidad: full time
-Residir en el partido de Tigre