La Provincia ya equipó comedores y cocinas de 7.500 Escuelas Públicas

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad concretó esta semana una nueva entrega en Ayacucho. Cerca de 2,5 millones de estudiantes reciben alimentación de calidad a través del SAE y el MESA.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, continúa fortaleciendo el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) mediante diversas iniciativas. En este marco, la cartera a cargo de Andrés Larroque avanza con la provisión de equipamiento para comedores y cocinas de las escuelas públicas de todo el territorio y esta semana se concretó una nueva entrega en Ayacucho. Hasta el momento, el Estado bonaerense ya invirtió más de 5.990 millones de pesos y equipó 7.500 establecimientos educativos.

En Ayacucho, el director provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano, junto al responsable del SAE, Juan Sorrentino, y al intendente Emilio Cordonnier, distribuyeron elementos para 65 escuelas del lugar. La entrega implicó una inversión superior a los 16 millones de pesos e incluyó un freezer, cocina industrial, vajillas y utensilios. De la jornada también participó el director regional del Ministerio, Diego Ginestra, e integrantes del Consejo Escolar.

La actividad se realizó en la Escuela Técnica N° 1, en donde además se puso en funcionamiento el servicio de comedor. Esta política, en el distrito, actualmente alcanza a 3844 chicos y chicas, en tanto que 2280 acceden al programa complementario que es el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA). A través de estas dos iniciativas, el gobierno provincial llega a cerca de 2.5 millones de destinatarios en las escuelas de gestión pública de los 135 municipios de la Provincia.

Durante el último mes, el gobierno bonaerense a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, ya hizo entrega de equipamiento en los municipios de Chacabuco, Tapalqué, Bolívar, Carmen de Areco, General Arenales, General Lavalle, Ensenada, Mercedes, General Guido, Bahía Blanca, Tordillo, Morón, Adolfo Alsina y Salliqueló. Asimismo, para continuar fortaleciendo el funcionamiento de este programa alimentario, en las próximas semanas se seguirán llevando adelante estas acciones en diversos distritos bonaerenses.

Por otra parte, dentro de estas políticas que impulsa el gobierno de la Provincia para garantizar el acceso a una alimentación escolar de calidad, desde la cartera se promueve además la formación continua de las trabajadoras y trabajadores auxiliares de cocina de los establecimientos. A través del Curso de Gestión y Abordaje Integral del SAE, de tal modo, se brinda una instancia para quienes manipulan alimentos y son un eslabón fundamental en la implementación del SAE y del MESA.