Mario Ishii reivindicó a los jubilados en su día y recordó a Néstor

Por: Oscar Dufour (*)

El senador electo por Fuerza Patria, Mario Ishii, reivindicó a las y los jubilados en su día recordando un claro mensaje del ex presidente de la Nación Néstor Kirchner, y la segura dignidad que alcanzaron durante el Gobierno del ex mandatario, con la histórica cobertura universal.

“Como decía nuestro compañero Néstor, colocar a las jubilaciones como variable de ajuste del gasto del Estado es una tremenda injusticia. No podemos seguir castigando a quienes dejaron todo por el país”, dijo Ishii.

De esta manera, el intendente de José C. Paz nos invita a no olvidar que el peronismo fundacional creó un sistema equitativo y solidario con el propósito primordial de garantizar la dignidad de las y los trabajadores jubilados. Pocos recuerdan que en 1944 sólo el 7 % de la población económicamente activa estaba afiliada a las distintas cajas de jubilaciones.

Con el impulso de Juan Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y luego desde la presidencia de la Nación, ese porcentaje aumentó rápidamente con la creación de la Caja para Empleados de Comercio y la del Personal de la Industria, a las que más tarde seguirían las de trabajadores rurales, personal doméstico, autónomos, profesionales y empresarios. En menos de una década, la totalidad de la población activa había quedado cubierta.

Ese sistema resultó penosamente despojado por los gobiernos posteriores, hasta que asumió Néstor Kirchner logrando una cobertura universal para las y los jubilados que superó el 90 %.

En consecuencia, la justicia social brindada con legítimos derechos a las y los jubilados por Néstor, fue este sábado oportunamente recordada por su querido discípulo y dilecto amigo Mario Ishii, un jefe peronista de lealtades profundas.

(*) Oscar Dufour es escritor, periodista y ensayista Argentino. Presidente © Grupo Agencia del Plata. Columnista de medios internacionales. Vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Moreno – Provincia de Buenos Aires.