Juan Andreotti recorrió la obra de una nueva plaza junto al Tren de la Costa

Ubicada en la estación “San Fernando R”, tendrá un abundante espacio verde con juegos para niños, sectores de mesas, calistenia y postas aeróbicas. “Estamos muy contentos por seguir mejorando y que tengamos una ciudad que se renueva respetando a la naturaleza; agradecemos los vecinos porque se hace con fondos municipales”, dijo el Intendente.

El Municipio de San Fernando inició la obra de renovación del espacio verde de la estación “San Fernando R” del Tren de la Costa, que estará parquizado e iluminado, y contará con juegos para niños, sector de mesas y bancos, sector de calistenia y postas aeróbicas, y senda peatonal. El Intendente Juan Andreotti supervisó los trabajos junto a la Secretaria de Obras Públicas, Cecilia Tucat.

“Seguimos renovando poniendo en valor un nuevo espacio verde en el corazón de nuestra ciudad, tanto para el casco céntrico como para los barrios Alsina, Alvear y el Club San Fernando”, precisó el Jefe Comunal y detalló: “Las vecinas y vecinos podrán disfrutar un hermoso lugar para hacer picnic, para recrearse junto a sus mascotas y contará con un sector de juegos para los más chicos, que en esta área no teníamos. También habrá un sector para actividades físicas muy importante”.

“Estamos contentos por seguir mejorando nuestros espacios verdes, y que San Fernando sea una ciudad que se renueva respetando su naturaleza, avanzando y creciendo; agradecemos a todos los vecinos, porque esta obra se hace con fondos municipales”, concluyó Juan Andreotti.