Estudiantes de la Escuela Primaria N°47 de General Pacheco disfrutaron de una kermés ambiental del Municipio de Tigre

El Gobierno local llevó adelante un festival para niños y niñas de primer a sexto grado. Fueron parte de charlas sobre compostaje y concientización de residuos y juegos con elementos reciclados con diferentes temáticas.

Funcionarios del Municipio de Tigre acompañaron la kermes ambiental que se llevó adelante en la EP N°7 de General Pacheco. Los estudiantes pudieron disfrutar de distintos debates y juegos con diferentes propuestas como la fauna y la flora, cuidado del ambiente, compostaje y concientización de cómo y qué reciclar.

“Estuvimos acompañando la iniciativa del Municipio de Tigre con actividades educativas y participativas. Incluyeron charlas sobre compostaje, debates sobre reciclaje y propuestas lúdicas centradas en la fauna y flora autóctonas, promoviendo valores de conciencia ecológica y compromiso comunitario fundamentales para el desarrollo sostenible desde la infancia”, indicó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

La actividad se llevó a cabo en horas de la mañana, donde los estudiantes pudieron disfrutar de distintas charlas sobre compostaje y actividades lúdicas con diferentes temáticas. También, acompañó el evento el móvil de zoonosis del Municipio que realizó vacunaciones antirrábicas y desparasitaciones.

