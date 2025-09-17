Julio Zamora acompañó la entrega de un vehículo a la Escuela Técnica N° 4 junto a autoridades de Ford Argentina

El intendente de Tigre participó del evento en Don Torcuato donde la firma brindó de la unidad modelo pick-up Ranger que será utilizada por las prácticas de taller de la comunidad educativa. Allí, resaltó la importancia de la educación pública y los trabajos articulados del Municipio con el sector privado.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó la entrega de un vehículo aportado por Ford Argentina, que se destinará a la práctica de taller de los estudiantes de la Escuela Técnica N° 4 de Don Torcuato. Se trata de un rodado modelo pick-up Ranger donado por la firma en el marco de su programa de Responsabilidad Social Empresaria.

“Esto forma parte de algo bueno que está sucediendo en el Municipio de Tigre, que es la responsabilidad social de la empresa Ford con la educación de la comunidad de Tigre. A través del Municipio gestionamos este tipo de intercambios. Estamos agradecidos a la empresa Ford por esta donación. Este tipo de actividades nos hace un territorio que se convierte en una ciudad educadora”, señaló el jefe comunal.

Durante la actividad Zamora; el director de la institución, César Cabaña y el gerente general de Comunicaciones de Ford Argentina, Osvaldo Santi; dedicaron un discurso donde resaltaron la importancia de los trabajos articulados entre el Municipio y el sector privado; como así también la importancia de continuar invirtiendo en educación para fortalecer el desarrollo de la sociedad.

Por su parte, César Cabaña indicó: “Es importante que podamos trabajar todos y que esto permita que los estudiantes puedan acceder y conocer las tecnologías. La realidad económica hoy por hoy del país no permite que la mayoría puedan acceder a este tipo de elementos y gracias a ese trabajo mancomunado es que se logra”.

Más de 300 alumnos y alumnas del ciclo superior podrán realizar prácticas con el vehículo, que se destaca por su enorme innovación tecnológica, tanto mecánica como electrónica en el segmento, y le permite a la escuela ampliar su conocimiento técnico.

“Aportamos a la educación en el partido de Tigre, que es donde está nuestra planta de General Pacheco, donde empleamos a más de 3.500 personas. Nos parece importante poner al alcance de los alumnos de una escuela técnica un vehículo de última tecnología, de última generación, para que los chicos puedan poner en práctica todo lo que aprenden en las aulas”, explicó Osvaldo Santi.

Para finalizar, el jefe distrital le entregó una placa a los representantes de la firma a modo de agradecimiento por la donación que llevaron adelante y que contribuye directamente en la formación de los estudiantes.