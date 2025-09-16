Vicente López recibe a Francia en el Centro Cultural Munro

Entre los meses de septiembre y diciembre, el municipio será sede de actividades culturales como parte de una nueva edición del ciclo Vicente López Recibe. En esta ocasión, Vicente López presentará por primera vez en el país a compañías francesas de teatro, danza, circo y música, en colaboración con el Instituto Francés de Argentina, que acercarán al público a la cultura del país galo.

Creado en 2017 por la Secretaría de Cultura del municipio, Vicente López Recibe tiene como objetivo generar lazos entre instituciones culturales, públicas y privadas, y enriquecer la vida artística del municipio, promoviendo el trabajo colaborativo y abriendo nuevos horizontes de intercambio. A lo largo de los años, el ciclo fue sede de festivales, bienales e instituciones nacionales e internacionales, reflejando la diversidad y la riqueza del entramado cultural.

En esta oportunidad, el Instituto Francés de Argentina desembarcará por primera vez en Vicente López con una programación que incluye cuatro obras de artistas franceses y una clase magistral, en el marco del programa regional América Latina hispanohablante. Esta iniciativa pone el foco en el teatro, la danza y el circo, y busca fortalecer la cooperación cultural, fomentar la movilidad artística, impulsar la proyección internacional de los creadores y acercar sus obras a nuevos públicos.

Las propuestas incluyen:

Les Petites Géométries, un poético juego de teatro de objetos.

Jubilä, un solo vocal y clown para adolescentes y adultos.

L’Art d’accommoder les restes, un espectáculo de marionetas y música que celebra la memoria y la tradición popular francesas.

Todas las actividades se realizarán en el Centro Cultural Munro (Av. Vélez Sarsfield 4650, Munro) y estarán abiertas a toda la comunidad.

La entrada será gratuita, con reserva online disponible el día anterior a cada función desde las 18 horas en vicentelopez.gov.ar/agenda/entradas-ccmunro o por WhatsApp al 11 2287 3894. También podrán retirarse en la boletería del CCM una hora antes del inicio de cada espectáculo (máximo 4 por persona).