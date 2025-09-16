Miles de vecinos y vecinas fueron protagonistas de las Galas de Aquagym 2025 en los polideportivos del Municipio   

Las propuestas se realizaron en los centros deportivos Belgrano, Delfo Cabrera, Almirante Brown, Mariano Moreno, Sarmiento, Rincón, Gutiérrez, Zanón, San Martín, El Zorzal, General Pacheco, Ricardo Rojas, Ñato Errecar, Güemes y Zabala. Autoridades locales acompañaron las actividades que estuvieron coordinadas por profesores del área de Deportes.

Con una masiva convocatoria, el Municipio de Tigre llevó adelante las Galas de Aquagym 2025 en 15 polideportivos del distrito. Se trata de una iniciativa que realiza la comuna mediante la coordinación de los profesores de los centros deportivos locales.

“Finalizamos las fiestas de aquagym en cada uno de nuestros polideportivos. Hubo baile, mucho color y los profes se esforzaron para que esto se lleve adelante. Agradezco a los vecinos que eligen los centros municipales y se preparan para estos espectáculos. El intendente Julio Zamora fortalece cada espacio para que la comunidad pueda disfrutarlo”, expresó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

El aquagym permite realizar los ejercicios físicos que pueden hacerse fuera del agua sin sentir excesivo cansancio. Se trata de una actividad recomendada por los profesionales para aquellas personas que sufrieron o sufren algún tipo de daño articular, muscular u óseo.