Cecilia Ferreira desmintió acusaciones sobre la sesión en el Concejo Deliberante

La concejal de Tigre, Cecilia Ferreira, rechazó las versiones difundidas por Fuerza Patria sobre la sesión realizada este martes en el Honorable Concejo Deliberante, donde se acusaba al oficialismo de incluir proyectos urbanísticos a último momento.

“No se trataron proyectos de urbanismo ni vinculados a torres o edificaciones. Solo se trataron cinco proyectos, que no guardan relación con dichas temáticas. Cabe aclarar que sí ingresaron iniciativas de este tipo, pero permanecen en comisiones para su posterior tratamiento. Asimismo, se aprobaron proyectos de interés legislativo, de importancia para nuestra comunidad, relacionados a las instituciones que trabajan proyectos de inclusión como Casa Verde, donde se acompañan a mas de 200 estudiantes.”, sostuvo.

La polémica surgió luego de que Malena Galmarini cuestionara en redes sociales la entrega del orden del día a pocos minutos del inicio de la sesión, señalando que contenía 17 páginas con expedientes vinculados a torres y desarrollos multifamiliares.

Ferreira, en diálogo con la prensa, buscó llevar claridad: “Lo que se trató hoy en el orden del día fue acordado con los distintos presidentes de bloques. Pudimos trabajar con los concejales que asistieron y aprobar proyectos que son muy importantes para la comunidad”.

Entre los temas destacados, la edil mencionó el acompañamiento legislativo a la asociación Casa Verde, que trabaja en El Zorsal con vecinos con discapacidad, y la declaración de interés a un libro escrito por una madre sobre el legado de su hijo.

“Queremos dejar totalmente aclarado que esto es una mentira de Fuerza Patria. No se tocó urbanismo ni ingresaron proyectos de torres. Los vecinos nos quieren ver trabajando, y eso es lo que hacemos todos los días en el Concejo”, remarcó Ferreira.

La concejal pidió no desprestigiar la labor legislativa: “Queda muy mal atacar a quienes estamos dedicados a presentar proyectos y discutirlos de cara a la gente. Nuestra obligación es trabajar por Tigre y lo estamos haciendo”.