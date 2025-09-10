Barbie Vélez, el nuevo rostro de MUD: belleza, carisma y frescura para un invierno glam
MUD Makeup Design presenta su nueva línea de maquillaje para este temporada 2025 y elige como imagen a Barbie Vélez, quien aporta su belleza natural, frescura y ese carisma auténtico que conecta con el espíritu de la marca. Su ángel y energía potencian cada producto de esta colección pensada para realzar la individualidad con estilo y sofisticación.
Maquillaje GLAM para esta temporada
El invierno es el escenario perfecto para reinventar el maquillaje, experimentar con texturas ricas y jugar con contrastes. Este año, las tendencias apuntan a una belleza natural pero con un giro glam que mezcla elegancia, luz y frescura.
- Piel radiante “glazed skin”
Se impone el brillo saludable. La piel jugosa, luminosa y bien hidratada reemplaza al acabado mate. El secreto está en la preparación: sérums, primers iluminadores y puntos estratégicos de glow en pómulos, nariz y arco de cupido.
- Rubores “skinlight”
Rubores que parecen surgir desde la piel, con un acabado natural y radiante. Se aplican generosamente en mejillas y se difuminan hacia las sienes, ideales tanto sobre base como en piel limpia e hidratada.
- Labios en foco
El clásico labial mate se reinventa con fórmulas más hidratantes, aterciopeladas y confortables. Los tonos protagonistas: rojo intenso y cherry para un look audaz, y nude definido para quienes prefieren lo natural.
- Soft Contouring
El contorno suave llega con texturas livianas que se funden fácilmente en la piel, incluso con los dedos. Esta temporada, el énfasis está en una nariz bien definida y pómulos esculpidos de manera sutil.
Barbie Vélez cuenta su experiencia:
“Me sentí tan empoderada usando la nueva colección de @mudmakeupdesign. Blush, labiales, contornos e iluminadores soñados… quiero que ustedes también los tengan, porque de verdad hacen que te sientas WOW.”
La nueva colección de MUD propone una belleza real, poderosa y accesible, y con Barbie Vélez como embajadora, el mensaje es claro: este invierno, animate a brillar.