Barbie Vélez, el nuevo rostro de MUD: belleza, carisma y frescura para un invierno glam

MUD Makeup Design presenta su nueva línea de maquillaje para este temporada 2025 y elige como imagen a Barbie Vélez, quien aporta su belleza natural, frescura y ese carisma auténtico que conecta con el espíritu de la marca. Su ángel y energía potencian cada producto de esta colección pensada para realzar la individualidad con estilo y sofisticación.

Maquillaje GLAM para esta temporada

El invierno es el escenario perfecto para reinventar el maquillaje, experimentar con texturas ricas y jugar con contrastes. Este año, las tendencias apuntan a una belleza natural pero con un giro glam que mezcla elegancia, luz y frescura.

Piel radiante “glazed skin”

Se impone el brillo saludable. La piel jugosa, luminosa y bien hidratada reemplaza al acabado mate. El secreto está en la preparación: sérums, primers iluminadores y puntos estratégicos de glow en pómulos, nariz y arco de cupido.

Rubores “skinlight”

Rubores que parecen surgir desde la piel, con un acabado natural y radiante. Se aplican generosamente en mejillas y se difuminan hacia las sienes, ideales tanto sobre base como en piel limpia e hidratada.

Labios en foco

El clásico labial mate se reinventa con fórmulas más hidratantes, aterciopeladas y confortables. Los tonos protagonistas: rojo intenso y cherry para un look audaz, y nude definido para quienes prefieren lo natural.

Soft Contouring

El contorno suave llega con texturas livianas que se funden fácilmente en la piel, incluso con los dedos. Esta temporada, el énfasis está en una nariz bien definida y pómulos esculpidos de manera sutil.

Barbie Vélez cuenta su experiencia:

“Me sentí tan empoderada usando la nueva colección de @mudmakeupdesign. Blush, labiales, contornos e iluminadores soñados… quiero que ustedes también los tengan, porque de verdad hacen que te sientas WOW.”

La nueva colección de MUD propone una belleza real, poderosa y accesible, y con Barbie Vélez como embajadora, el mensaje es claro: este invierno, animate a brillar.