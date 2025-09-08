Vigésimo quinto aniversario del Hospital Odontológico “María Eva Duarte de Perón”

El municipio conmemora una fecha histórica para la salud pública local. El 8 de septiembre del año 2000, el Hospital Odontológico Eva Perón abrió sus puertas, marcando el inicio de una transformación sanitaria sin precedentes en el distrito.

‎Una visión transformadora hecha realidad

‎La inauguración de este hospital representó la cristalización del 1° gran proyecto impulsado por la administración municipal del Intendente *Mario Alberto Ishii*. Esta iniciativa pionera sentó las bases de lo que posteriormente se convertiría en una red hospitalaria de referencia regional.

‎Gestación de un proyecto histórico

‎A pesar del complejo contexto económico previo a la crisis de 2001, la determinación municipal no flaqueó. La obra se financió mediante el aporte voluntario de empleados municipales que destinaron sus haberes y aguinaldos para garantizar la continuidad del proyecto. Esta solidaridad institucional permitió completar la construcción y habilitar el hospital el 8 de septiembre de 2000, atendiendo a 200 pacientes en su jornada inaugural.

‎Innovación y excelencia asistencial

El Hospital Odontológico Eva Perón estableció múltiples precedentes en el sistema sanitario argentino. Se constituyó como el primer nosocomio odontológico del país con atención ininterrumpida las 24 horas, manteniendo sus servicios gratuitos mediante un sistema de bonos colaborativos.

‎Referente nacional en especialidades

‎Transcurridas más de dos décadas, el nosocomio se ha consolidado como referente en múltiples disciplinas odontológicas: cirugía maxilofacial, implantología, ortodoncia, ortopedia funcional y prostodoncia, entre otras especialidades de Alta Complejidad.

‎‎El establecimiento actualmente cuenta con modernos consultorios, quirófanos equipados con tecnología de vanguardia y un plantel de cuarenta profesionales especializados, quienes brindan prestaciones de calidad internacional que trascienden los límites distritales.

‎‎A un cuarto de siglo de su inauguración, el Hospital Odontológico Eva Perón representa el punto de partida de una política sanitaria integral que ha posicionado a José C. Paz como referente en salud pública. Esta primera gran obra municipal demostró que la planificación estratégica y el compromiso colectivo pueden materializarse en beneficios concretos para las generaciones presentes y futuras.