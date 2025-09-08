Información importante del distrito de Tigre

General Pacheco: el Municipio de Tigre entregó más de 160 pares de anteojos a estudiantes a través del programa “Para Verte Mejor”. Con un encuentro recreativo, el Municipio de Tigre acompañó la celebración por el 76° aniversario de la Educación Especial. El Municipio de Tigre capacitó a más de 40 prestadores turísticos en Bromatología y Manipulación de Alimentos. Deportes: Julio Zamora reconoció a vecinos y vecinas que participaron de los Juegos Panamericanos Junior 2025.

(*) General Pacheco: el Municipio de Tigre entregó más de 160 pares de anteojos a estudiantes a través del programa “Para Verte Mejor”

El Municipio de Tigre realizó la entrega de más de 160 pares de anteojos en el marco del programa “Para Verte Mejor”. El evento, encabezado por la secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, se realizó en General Pacheco y estuvo destinado a alumnos y alumnas del nivel primario de instituciones de gestión estatal del partido.

“Estuvimos con mucha alegría junto a la Fundación Volkswagen en una nueva entrega, mediante esta política pública impulsada desde el año 2008 que ya lleva entregados más de 15.000 anteojos desde su inicio. El intendente Julio Zamora nos pide que estemos presentes y acompañemos a las infancias brindándoles estos elementos que son muy importante”, destacó Gisela Zamora.

Las autoridades destinaron lentes a las escuelas primarias N°50, N°43, N°20, N°7, N°25, N°4, N°11 y a la Escuela de Educación Especial N°506. La iniciativa se implementa en el marco del Programa de Sanidad Escolar (PROSANE) y se ejecuta en todas las escuelas primarias y especiales del distrito.

“Para Verte Mejor” es una política pública impulsada por el Municipio de Tigre que articula a las áreas de Salud y Educación. Consiste en la realización de chequeos a chicos y 1ro a 6to grado de las escuelas de gestión estatal para determinar si requieren los anteojos. La propuesta se lleva a cabo en conjunto con Volkswagen y Óptica Visión Tigre.

(*) Con un encuentro recreativo, el Municipio de Tigre acompañó la celebración por el 76° aniversario de la Educación Especial

El Municipio de Tigre organizó los festejos por el Día de la Educación Especial en General Pacheco. Participaron el Centro de Formación Integral y Escuela de Educación Especial Nº 502 y autoridades locales junto a toda la comunidad educativa.

Durante la jornada, los presentes pudieron disfrutar de radio en vivo, juegos para las infancias, bailes tradicionales y stands con actividades de educación física y más. El motivo fue visibilizar todo el trabajo que estas instituciones realizan por y para la comunidad.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, estuvo presente en la celebración y expresó: “Fue un día muy especial y un placer haber participado de este lindo festejo. Desde el Municipio acompañamos estas iniciativas porque hace que podemos construir una sociedad más equitativa, igualitaria y mucho mejor”.

Esta fecha conmemora la creación de la Dirección de Educación Especial en 1949, un paso importante hacia el reconocimiento del derecho a la educación de las personas con discapacidad y busca destacar el valor de la inclusión y el respeto a la diversidad en el sistema educativo.

Para más información, podes comunicarte con las cuentas de la Subsecretaría de Educación, Facebook: Educación Tigre e Instagram: @educaciontigre.

(*) El Municipio de Tigre capacitó a más de 40 prestadores turísticos en Bromatología y Manipulación de Alimentos

El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva capacitación en Bromatología y Manipulación de Alimentos, destinada a más de 40 prestadores turísticos del distrito. La actividad – desarrollada en el Club de Remo del Rowing Club Argentino – tuvo como objetivo elevar la calidad de los servicios de turismo del distrito, garantizando que los visitantes y vecinos que disfrutan de la gastronomía local accedan a experiencias seguras y responsables.

Durante el encuentro se abordaron temas fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria y las buenas prácticas en el rubro como: el correcto almacenamiento y conservación de los productos; la prevención de la contaminación cruzada; la higiene personal y de los espacios de trabajo; el control de temperaturas y procesos de cocción, además de la normativa vigente en materia de bromatología.

Desde el Gobierno local destacaron que este tipo de acciones forman parte de una política pública integral que busca profesionalizar y fortalecer al sector en todas sus dimensiones. Próximamente se darán a conocer nuevas fechas de capacitaciones, invitando a todos los prestadores interesados a participar.

Para más información, escribir a [email protected], 11 3831-1579 o Instagram @turismotigre.

(*) Deportes: Julio Zamora reconoció a vecinos y vecinas que participaron de los Juegos Panamericanos Junior 2025

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió en su despacho del Palacio Municipal a deportistas vecinos de Tigre que participaron de los Juegos Panamericanos Junior 2025 representando a Argentina en canotaje. El certamen se llevó adelante en Asunción, Paraguay.

“Estamos muy contentos de este encuentro con los jóvenes. Para nosotros es un orgullo acompañar el proceso de estos premios que recibieron. Argentina salió primera en los Juegos Panamericanos por la cantidad de medallas que recibió. Hay muchos deportistas vecinos de Tigre y representantes del Club Regatas de la Marina, Club de Regatas Hispano Argentino y del Club Canottieri Italiani. Los acompañamos para que puedan competir y realizar su sueño”, destacó el jefe comunal.

Durante el encuentro, Zamora resaltó la actuación de los palistas en diferentes categorías de la competencia. Entre quienes se destacaron, estuvieron Agustín Sánchez, Máximo Camporrotondo, Nehuen Brenner, Jazmin Siriscevic, Sofia Lares, Nicolás Crosta y Sabrina Zuccoli. Los deportistas estuvieron acompañados por el jefe de la delegación, Diego Canepa y por los entrenadores Santiago Bergero y Juan Pablo Bergero.

“Es un orgullo que tantos deportistas de Tigre nos representen tan bien. Que el intendente los pueda recibir es algo muy lindo”, comenzó la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez. Por su parte, el director general de Programas Deportivos, Julio Nocioni, dijo: “Este encuentro es algo maravilloso. Donde el Estado nacional y provincial no están presentes para acompañar a nuestros atletas, el Municipio de Tigre siempre apoya a todos y todas”.

En el transcurso de la actividad, Zamora le entregó un reconocimiento a los representantes tigrenses por su destacado desempeño y resaltó la importancia del deporte como un eje central en la gestión local. En el apartado de canotaje en velocidad, Argentina logró un total de 11 medallas: 7 oros, 2 platas y 2 bronces. Por otro lado, con el apoyo del Municipio, Giuliano Camporrotondo, Felipe Casado, Bruno di Salvo y Juan Laise -vecinos del distrito que disputarán el mundial de la actividad que se realizará del 19 al 21 de septiembre en República Checa.

“Son mis primeros juegos, las expectativas eran muy buenas, teníamos mucha confianza. Uno siempre va a buscar lo mejor y dejar a la Argentina en el lugar más alto posible. Es un orgullo que me reciba Julio Zamora y tener este reconocimiento”, expresó el doble medallista de oro Agustín Sánchez. Por su parte, Diego Canepa expresó: “Estas medallas hablan de la seriedad con la que encaramos las competencias. Se nos dieron los resultados y esto es fruto del trabajo”. Además, Jazmín Siriscevic, representante de la categoría menor, destacó: “Es muy valioso que me reciba el intendente, nunca pensé que iba a llegar hasta acá”.

Tigre es la capital del remo y cuenta con la Pista Nacional. También, dispone de una Escuela Municipal que posee un total de 29 embarcaciones y cuenta con la participación de más de 200 alumnos del distrito.