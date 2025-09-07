Circulaba en una moto sin documentación e impactó a un auto en Benavídez

El siniestro vial, que ocurrió en la rotonda de Ruta 27 y Fader, quedó registrado por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Tigre. Un móvil municipal asistió a los involucrados: posteriormente arribó la ambulancia del Sistema de Emergencia Tigre (SET). No se precisaron traslados.

En Benavídez, las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectaron un accidente vial entre una moto y un auto. Los agentes municipales activaron el protocolo de Protección Ciudadana y asistieron a los involucrados.

El siniestro ocurrió en horas de la madrugada en la rotonda situada en Ruta 27 y Fader. La moto impactó contra el rodado -que tenía prioridad de paso- y el motociclista cayó al asfalto. De manera inmediata, un móvil del COT que patrullaba la zona le brindo los primeros auxilios.

Desde la central operativa activaron el protocolo correspondiente y profesionales del Sistema de Emergencia Tigre (SET) arribaron al lugar donde asistieron a los involucrados: no se precisaron traslados. Por su parte, los agentes locales corroboraron que el motociclista no contaba con la documentación correspondiente para circular y secuestró el rodado.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.