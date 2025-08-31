Temas de UNESCO en José C. Paz

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

En el marco de lo solicitado por el Consejo de UNESCO, sobre realizar proyectos que traten la problemática ambiental del distrito, se acordó con personal dependientes de la Secretaria de Obras y Servicios, sector Podas y el Vivero Municipal iniciar en el Día del Árbol, el 29 de agosto, una campaña de reposición y reforestación de los casi 400.000 árboles que se erradicaron en los últimos diez años en José C Paz, Ciudad del Aprendizaje.

Se localizó el espacio público donde se realizaría, incluyendo, plazas, escuelas e instituciones publicas a la vez que constató si los expedientes de erradicación -los frentistas- dieron correcto cumplimiento de la reposición correspondiente.