Junto a la Fundación River Plate, San Isidro lanzó una nueva Escuela de fútbol en Boulogne

Comienza la “Escuela Valores a la cancha” dirigida a chicos entre 6 y 14 años que funcionará en la nueva cancha de fútbol sintética del Campo de Deportes Nº2 de Boulogne.

El Municipio de San Isidro, a través de la Subsecretaría de Deportes, junto a la Fundación River Plate, lanzaron esta tarde la escuela de fútbol “Valores a la Cancha”, para chicos entre 6 y 14 años. Funcionará en la cancha de fútbol 11 de césped sintético que el Municipio construyó en el Campo de Deportes Nº2 de Boulogne (Gurruchaga 2020), y que a su vez puede dividirse en tres canchas de fútbol 7.

Se trata de una escuela totalmente recreativa, que busca fomentar valores y promover vínculos sanos, usando al fútbol como herramienta social. El principal objetivo es unir a los chicos y las familias pata contribuir a una mayor integración social a través de un acompañamiento integral.

“Desde el Municipio, creemos firmemente en el deporte como una poderosa herramienta de inclusión e integración social, y como un medio para educar y formar a nuestros chicos. Esta escuela de valores, que hoy inicia, busca precisamente eso: transmitir, a través del fútbol, principios y valores que acompañen a los jóvenes a lo largo de toda su vida”, afirmó el intendente Ramón Lanús.

Los horarios y días de entrenamiento, según las distintas edades, de la escuela de fútbol son:

– 2018/2017: martes y jueves a las 16 h

– 2016/2015: lunes y miércoles a las 16 h

– 2014/2013: martes y jueves 17 h

– 2012/2011: lunes y miércoles 17 h