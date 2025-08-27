Julio Zamora en San Isidro: “Hay un país parado económicamente y los comerciantes están asfixiados“  

En su visita al Municipio del norte del conurbano, el candidato a senador por la Primera Sección Electoral de Somos Buenos Aires dialogó con los vecinos y mantuvo un encuentro con profesionales de diferentes áreas. “Los problemas que nos plantea la comunidad son los mismos en toda la Provincia“, destacó el actual intendente de Tigre.

El candidato a senador por la Primera Sección Electoral de Somos Buenos Aires, Julio Zamora, recorrió el Municipio de San Isidro con vistas a las elecciones del próximo 7 de septiembre. Durante la actividad, visitó el distrito y dialogó con la comunidad donde enfatizó en que “hay un país que está parado económicamente”.

En este contexto, agregó: “Los problemas que nos plantean los comerciantes son comunes en toda la Provincia de Buenos Aires, están asfixiados. Además, tuvimos una charla muy fecunda con vecinos del partido, en donde dimos a conocer el horizonte de trabajo que tiene la coalición”.

La actividad inició en horas de la tarde, donde el candidato y su equipo de trabajo recorrieron el centro comercial a cielo abierto de la calle Belgrano. Allí, visitaron la librería Il Marciano y la zapatería Olivero. Este último, es un local histórico de 150 años, el más antiguo de San Isidro. Durante el encuentro, los dirigentes realizaron una escucha activa sobre las necesidades y problemáticas que los vecinos y vecinas tienen en materia de seguridad y economía.

El candidato a concejal local, Carlos Castellano, señaló: “Zamora tomó contacto con los vecinos de San Isidro, aquí han cerrado muchos comercios. Hay que defender a los emprendedores locales. La comunidad necesita que se le dé respuesta, hay que trabajar por los problemas que son comunes a todos. Somos Buenos Aires es esa opción”.

En la continuidad de la jornada, Zamora y dirigentes de Somos Buenos Aires dialogaron con militantes de la coalición sobre la actualidad de la campaña. Para finalizar, el intendente de Tigre se reunió con profesionales de las áreas de arquitectura, contaduría, abogacía -entre otras- y realizó un espacio de debate sobre las actividades que llevan adelante y el modelo de gestión que busca aplicar el espacio político.