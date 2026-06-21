Juan Andreotti entregó otras 21 viviendas para familias numerosas de San Fernando

El Intendente compartió un emotivo acto con las familias que fueron sorteadas meses atrás, para completar el barrio del programa “Reconstruir”, reactivado por el Municipio tras haber sido abandonado por la actual gestión del gobierno nacional. “Es de las cosas que podemos hacer en comunidad que nos tiene que llenar de alegría; aquello que nos da dignidad, esa seguridad de que podamos dejar algo a nuestros hijos”, expresó Andreotti sobre las casas entregadas y anunció: “En dos meses vamos a sortear las primeras 46 de 92 viviendas reactivadas del programa Casa Propia”.

En Virreyes Oeste se completó un nuevo barrio creado a partir del ex programa nacional ‘Reconstruir’, reactivado por el Municipio para finalizar la construcción de 81 viviendas abandonadas por la actual gestión del gobierno nacional. Este programa correspondía a familias numerosas (de 5 o más integrantes) y restaba para su culminación la entrega de 21 unidades funcionales.

El Intendente Juan Andreotti encabezó un acto para dar la bienvenida a las familias cuya titularidad había sido sorteada el pasado 8 de abril, con transmisión en vivo. En su discurso explicó: “Es de las cosas que podemos hacer en comunidad que nos tiene que llenar de alegría. Están trabajando todos los vecinos de San Fernando, aportando un granito de arena, para que más vecinos puedan cumplir el sueño de su casa”.

“La forma de resolver y de crecer en sociedad es en comunidad, con orden”, enfatizó Andreotti y continuó: “Poniéndonos de acuerdo, respetándonos y, con esa base, va a ser un poquito más fácil para cada uno ir en busca de sus sueños. Me llena de alegría ser parte de esta comunidad sanfernandina que sigue dando oportunidades a los vecinos. Imagino la alegría de a quienes les toca recibir su vivienda. Es aquello que nos da dignidad, esa seguridad que nos permite el día de mañana dejarle algo a nuestros hijos”.

“Les pido que sean buenos vecinos, que cuiden el barrio, que está creciendo y cada día se está poniendo más lindo”, concluyó el Jefe Comunal y anunció la continuidad de otras obras: “En los próximos dos meses vamos a sortear las primeras 46 de 92 viviendas reactivadas del programa ‘Casa Propia’, que tienen otras características y podrán participar todos los que están anotados en la web www.sanfernando.gob.ar/casapropia”.

Acompañó al Intendente la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, quien comentó a su vez: “Fue un día muy especial, se han entregado las 21 viviendas restantes que se terminaron con fondos municipales, y más familias pueden tener su hogar. Cada vecino que salió sorteado va pagando por mes su vivienda”.

El barrio ya completado se delimita por las calles Juan Cimino, Maipú, Portugal y Arenales, y consta de 81 viviendas, de las cuales 35 habían sido asignadas hace 14 años por una gestión anterior, para familias con grave riesgo habitacional. En noviembre de 2025 el Municipio de San Fernando realizó el Primer Sorteo Público Oficial de las 46 viviendas disponibles a familias numerosas con los requisitos detallados en la web www.sanfernando.gob.ar/casapropia ; sólo 25 cumplieron con lo solicitado y recibieron su vivienda en febrero 2026, abonando sus casas con cuotas mensuales accesibles y acordes a su nivel de ingresos. Las 21 viviendas restantes fueron sorteadas en abril y entregadas el 17 de junio último.

Cada programa conserva sus propios requisitos y características para la participación en el Sorteo Público Oficial, entre los inscriptos en el Registro Único Habitacional, el cual se encuentra junto a toda la información correspondiente en la página web oficial www.sanfernando.gob.ar/casapropia

(*) Para más información, consultar la página web www.sanfernando.gob.ar/casapropia