Nardini recibió a Magario y visitaron las obras del futuro Distrito Malvinas

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, recibió a la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y junto al diputado provincial Luis Vivona realizaron una visita a las obras que se ejecutan en el Predio Municipal: el Teatro Municipal, el Polo Gastronómico y el Parque de la Laguna, que conforman el proyecto integral Distrito Malvinas.

Durante la recorrida, Nardini destacó: “Poder mostrar todo el desarrollo que estamos llevando adelante con el Distrito Malvinas es fundamental para la planificación y el crecimiento que tendrá nuestro municipio. Este proyecto ya nos posiciona como una de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires, con infraestructura cívica y urbana que permitirá que Malvinas siga creciendo y consolidándose”.

Dentro del Distrito Malvinas avanzan obras estratégicas: el nuevo Teatro Municipal, con 500 butacas y un patio al aire libre conectado al Paseo de la Laguna; este último también en ejecución y concebido como espacio central del proyecto. Su principal atractivo será el Polo Gastronómico, desarrollado junto al sector privado, que marcará el inicio de un distrito moderno y sustentable, rodeado de naturaleza, con espacios culturales y comerciales. Todo ello consolidará a Malvinas Argentinas como referencia cultural y comercial del corredor norte del conurbano bonaerense.

Por su parte, la vicegobernadora Magario resaltó la magnitud del proyecto y lo relacionó con el desarrollo del área sanitaria del distrito: “La verdad que es un sueño que se está haciendo realidad. Lo que se nota en Malvinas es el desarrollo, la planificación y el empeño que se le ha puesto. Es impresionante porque además el distrito se destaca por el sistema de salud que ha desarrollado, siendo referencia en la provincia. Ahora, con este proyecto, suma un espacio que será muy importante para que los vecinos disfruten de naturaleza, cultura y vida comunitaria en plena ciudad”.

El intendente subrayó además la importancia de la administración responsable y la articulación con el sector privado: “En un momento donde escasea la obra pública y la situación económica es difícil, haber administrado con responsabilidad fiscal durante estos años nos permite sostener un plan de infraestructura continuado. El Teatro Municipal se construye con recursos del Tesoro Municipal, cuidando lo que los vecinos pagan de impuestos, y también con aportes del sector privado. Esa articulación inteligente garantiza que podamos seguir avanzando con obras de calidad para nuestra comunidad.”

Finalizando la jornada, Nardini adelantó los plazos proyectados para la finalización de las obras: “Tenemos proyectado poder culminar por etapas el Teatro Municipal a finales de abril del año que viene y parte del polo gastronómico a finales de septiembre, para que el público lo pueda disfrutar y empezar a vislumbrar todo lo que es y lo que va a ser el desarrollo de este lugar cuando esté terminado”.