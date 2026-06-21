Vecinos y vecinas fueron parte del Festival Cultura Retro en el Boulevard Sáenz Peña de Tigre centro

La comunidad pudo recorrer los diferentes stands que reúne a personas que coleccionan, venden y reciclan objetos antiguos. Durante la jornada, los presentes disfrutaron del arte y los diferentes puestos que se ubicaron al aire libre.

En el Municipio de Tigre, vecinos, vecinas y turistas disfrutaron del Festival Cultura Retro, realizado en el Boulevard Sáenz Peña. Dicha iniciativa, reunió a personas que coleccionan, venden y reciclan objetos de otros tiempos.

El festival contó con la participación de más de 30 puestos de antigüedades y gastronomía, y la presencia de anticuarios, diseñadores, artistas, escritores y músicos.

En el evento es posible encontrar muebles de los años 50′ hasta los 80′, ropa de época, vajilla, cámaras de fotos, etc. El Gobierno local acompañó el evento con un stand de información turística donde los presentes pudieron evacuar dudas y conocer las diferentes propuestas con las que cuenta el Gobierno local.

Cabe destacar que el Boulevard Sáenz Peña es un lugar de encuentro con la diversidad artística de Tigre. Lo último y lo antiguo de la decoración, con gastronomía para todos los gustos y continúas propuestas de recreación.