El HCD de Tigre inauguró el Salón de Usos Múltiples “Dra. Alejandra Nardi” en honor a su legado de diálogo y respeto

En un emotivo acto, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Miguel Escalante, encabezó junto al intendente Julio Zamora la inauguración del nuevo Salón de Usos Múltiples “Dra. Alejandra Nardi”, un espacio pensado para la comunidad y bautizado en homenaje a la recordada concejal, a cinco años de su fallecimiento.

Escalante destacó la trayectoria de Nardi, a quien definió como “una militante que siempre trabajó por los más necesitados” y como una figura clave en la construcción de una cultura política, basada en el respeto y el diálogo. “Alejandra nos enseñó a caminar los barrios, a escuchar al que menos tiene, a estar cerca de quienes más sufren. Para mí es un orgullo enorme que la sigamos recordando y que la política de Tigre mantenga vivo su ejemplo”, expresó.

El titular del cuerpo legislativo subrayó que el nuevo salón será un espacio abierto para toda la comunidad, destinado a actividades culturales, educativas y sociales. “Este es un lugar para que la gente se encuentre, participe y se exprese”, señaló.

En su discurso, Escalante también reconoció el rol del intendente Julio Zamora en la continuidad del legado de Nardi: “Aprendí con Alejandra que siempre había que respetar al otro, y Julio siguió ese camino. Hoy me toca a mí sostenerlo, con un Concejo de diálogo y respeto”.

Según Escalante, esta inauguración, simboliza el espíritu de una institución que busca consensos para el desarrollo de Tigre. “Este salón es más que un espacio físico: es un compromiso con la participación ciudadana y con la política entendida como herramienta de encuentro”, enfatizó.

Cargado de emoción, el intendente Julio Zamora encabezó junto al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Miguel Escalante, y familiares de la recordada concejal, la inauguración del Salón de Usos Múltiples “Dra. Alejandra Nardi”. La ceremonia incluyó la entrega de una réplica de la placa conmemorativa a la madre y al hermano de Nardi, gesto que fue recibido con un prolongado aplauso de los presentes.

Visiblemente conmovido, Zamora subrayó que la obra representa mucho más que una ampliación edilicia: “Es un orgullo estar hoy acá celebrando una obra importante del Concejo Deliberante. Más allá de las diferencias, cuando se trata de generar espacios como éste, nos ponemos de acuerdo, y eso es un valor para toda la comunidad de Tigre”.

El intendente recordó que Nardi condujo el Concejo Deliberante en un contexto complejo, con adversidades que supo afrontar con firmeza y vocación de servicio. “Este salón llevará su nombre porque representa su espíritu: un espacio abierto para la cultura, la política y la participación ciudadana, donde el diálogo y el respeto estén por encima de cualquier diferencia”, concluyó